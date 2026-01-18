Policajti neverili vlastným očiam: Dievča (13) ušlo z domova trikrát za päť dní, KRIK na ulici a tiekol tvrdý alkohol!

PRAHA - To, čo sa naskytlo počas služby pražskej mestskej polícii, sa nedeje veľmi často. Smutné prípady zo života sú však súčasťou dnešných dní a orgány mesta sa museli postarať len o 13-ročné dievča, ktoré utiekol z detského domova. Urobilo tak pritom už trikrát za krátkych 5 dní a dokonca sa posilnilo alkoholom!
O prípade na sociálnej sieti informovala mestská polícia z hlavného mesta Českej republiky. V nákupnom stredisku pri križovatke Anděl sa totiž pohybovala len 13-ročná dievčina s fľašou tvrdého alkoholu v ruke. Príslušníkom bola povedomá. "Dobrý deň, slečna. Tu sa asi nesmie piť, čo?" prihovoril sa strážnik dievčine.
Dievča utieklo už trikrát
Ako sa neskôr ukázalo, za posledných päť dní policajti túto dievčinu riešili už trikrát. "Opakovane utiekla s detského domova. V stredu okolo pol desiatej večer si ju všimli na Anděli. Dievča sa zdržiavala v spoločnosti staršieho muža a ženy a popíjala vodku," popísali situáciu príslušníci mestskej polície.
VIDEO Pozrite si dychberúce zábery, kedy policajti museli prehovoriť s opitým dievčaťom a presunúť ho na bezpečnejšie miesto:
Nafúkala viac ako jedno promile
Na otázku, kto jej alkohol dal, najskôr nechcela odpovedať. "Neskôr uviedla, že jej alkohol kúpil neznámy muž, ktorý sa v tom čase pohyboval na pešej zóne. Toho sa však strážnikom ešte nepodarilo dohľadať. Vzhľadom k jej stavu hliadka privolala zdravotnícku záchrannú službu a potom bola o udalosti vyrozumená aj Polícia Českej republiky," napísali strážnici s mrazivým záverom.
Dievča totiž nafúkalo až 1,3 promile.