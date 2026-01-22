Dočasná prezidentka Venezuely Rodríguezová navštívi USA

DAVOS - Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová čoskoro navštívi Spojené štáty, oznámil v stredu americký predstaviteľ. Pôjde o jej prvú návštevu USA po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Informuje o tom agentúra AFP.
Rodríguezová bude prvým faktickým lídrom Venezuely, ktorý navštívi USA za viac než 25 rokov - okrem prezidentov prítomných na zasadnutiach OSN v New Yorku. Posledná bilaterálna schôdzka hláv štátov Venezuely a USA prebehla v 90. rokoch 20. storočia, pred tým, než sa prezidentského úradu vo Venezuele ujal Hugo Chávez. Návšteva sa podľa predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uskutoční čoskoro. Dátum zatiaľ nebol stanovený. Pozvanie podľa AFP odráža prekvapivý obrat medzi Washingtonom a Caracasom od zadržania Madura, ktorý v USA čelí viacerým obvineniam vrátane narkoterorizmu.
Prepustila desiatky politických väzňov
Viceprezidentka sa dočasne ujala prezidentského úradu po zadržaní Madura. Od prevzatia právomocí prepustila z väzenia desiatky politických väzňov. Stále však podlieha americkým sankciám a jej majetok je zmrazený. Venezuela dosiaľ nepotvrdila správu o údajnej plánovanej návšteve. AFP konštatuje, že cesta môže Rodríguezovej spôsobiť problémy v rámci jej vlády - niektorí tamojší predstavitelia totiž stále odmietajú „hemisférický imperializmus USA“. Minister vnútra Diosdado Cabello a minister obrany Vladimir Padrino López majú naďalej významnú moc a vplyv vo Venezuele a podľa analytikov nie je isté či Rodríguezovú podporujú.
Americký prezident Donald Trump dosiaľ nenamietal proti tomu, aby dočasná prezidentka zostala pri moci. V utorok však povedal, že by veľmi rád nejakým spôsobom zapojil do vedenia Venezuely líderku tamojšej opozície Maríu Corinu Machadovú. Tá mu minulý týždeň odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier. Americký prezident opakovane tvrdí, že toto prestížne ocenenie by mal získať on. Po januárovom vojenskom zásahu USA vo Venezuele Trump vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo svojej vlasti podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“.