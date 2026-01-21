Kanada sa pripravuje na scenár invázie USA: Donald Trump predtým označil krajinu za 51. štát

OTTAWA - Kanadská armáda vypracovala modelovú reakciu na prípadnú inváziu zo strany USA, informoval v utorok denník The Globe and Mail. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Kanadský denník s odvolaním sa na dvoch nemenovaných vysokopostavených vládnych predstaviteľov uviedol, že model reakcie sa zameriava na partizánske taktiky podobné tým, ktoré v Afganistane používali bojovníci odporujúci najprv sovietskym a neskôr americkým vojakom. Noviny zároveň uviedli, že podľa týchto vládnych predstaviteľov je nepravdepodobné, že by prezident USA Donald Trump inváziu napokon nariadil.
Americký prezident v prvých mesiacoch druhého funkčného obdobia opakovane označil svojho severného suseda ako 51. štát USA a tvrdil, že pričlenenie by bolo pre Kanadu prínosom. Tieto vyjadrenia v posledných mesiacoch síce utíchli, no v utorok Trump zverejnil na svojej sociálnej platforme obrázok mapy, na ktorej sú Kanada a Venezuela prekryté americkou vlajkou, čím naznačil úplné prevzatie oboch krajín Spojenými štátmi.
Rýchly pád obrany na súši aj mori
Predstavitelia kanadskej vlády pre denník uviedli, že v prípade invázie by americké sily dokázali prekonať ich pozície na súši aj na mori už za dva dni. Keďže Ottawa nemá vojenské zdroje na to, aby Spojeným štátom kládla výraznejší odpor, kanadská protiakcia by mala podobu odboja vrátane prepadov a taktiky „udri a uteč“. The Globe and Mail tiež uviedol, že pripravovaný model „je koncepčným a teoretickým rámcom, nie vojenským plánom“. Kanadská armáda sa k tejto správe oficiálne nevyjadrila.
Podľa denníka armáda očakáva, že v prípade, ak by Spojené štáty plánovali inváziu, by existovali jasné varovné signály. Napríklad rozhodnutie USA ukončiť bilaterálnu spoluprácu s Kanadou v rámci NORAD, čo je Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany.