MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky si vyžiadali svoju daň: Ukrajina čelí najkrutejšej zime! Obyvatelia Kyjeva bojujú o prežitie

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Zbierajú sneh, aby si ho doma rozpustili na vodu, spia v rukaviciach, kabátoch a čiapkách, na plynových sporákoch zahrievajú tehly, aby sa ohriali, vo vnútri bytov si stavajú stany - Obyvatelia Kyjeva robia všetko, čo je v ich silách, aby prežili najchladnejšiu a najtemnejšiu zimu vojny, píše agentúra Reuters.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

Rusko  popiera, že by mierili na civilistov

 

"Keď nie je elektrina, nie je ani kúrenie a znamená to, že v bytoch mrzneme," povedal Anton Rybikov, otec trojročného Davida a dvojročného Matvija. S manželkou Marinou nakúpili záložné batérie a spacáky. Deväťdesiattriročný vojenský kaplán uviedol, že jeden z jeho synov nedávno ochorel na zápal pľúc po tom, čo teplota v byte klesla na deväť stupňov Celzia počas výpadku prúdu trvajúceho viac ako 19 hodín po ruských náletoch. "Je to emocionálne veľmi náročné. Neustále máme starosti," uviedol Rybikov, zatiaľ čo sa chystal ohrievať vodu v hrnci na mlieko. "Táto zima je najťažšia," dodal. Rusko v posledných mesiacoch zosilnelo svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a sústredilo paľbu raketami a nálety dronov na Kyjev, Charkov a Dnipre.

Britská vojenská rozviedka odhadla, že Rusko vlani na Ukrajinu vypustilo 55.000 bezpilotných lietadiel, zhruba päťkrát viac oproti roku 2024, uvádza sa v jednej z pravidelných správ o vojne zverejnenej na sociálnej sieti X. Ukrajina vyzvala partnerov, aby jej poskytli viac západných systémov protivzdušnej obrany, aby sa vysporiadala s útokmi dronov, striel a rakiet. Vzhľadom na to, že teploty v zasneženom Kyjeve klesajú na mínus 18 stupňov Celzia, útoky znamenajú, že státisíce z troch miliónov obyvateľov hlavného mesta sa potýkajú s dlhodobými výpadkami dodávok elektriny a vody. V utorok, po veľkom ruskom údere cez noc, prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že viac ako milión domácností v meste je bez elektriny. Jednoduché bežné úkony, ako je sprchovanie a varenie, sú teraz problém. Prvýkrát od rozsiahlej invázie ruských vojsk, ktorá sa začala pred takmer štyrmi rokmi, vláda minulý týždeň vyhlásila stav núdze pre energetickú krízu.

Rusko tvrdí, že cieľom jeho útokov na Ukrajinu je oslabiť jej armádu, a popiera, že by mierili na civilistov. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko povedal, že útoky na hlavné mesto majú "zlomiť odpor, zlomiť ducha Ukrajincov, urobiť všetko pre to, aby ľudia prepadli beznádeje, zbalili si kufre a opustili územie". "Kyjev vždy bol a zostáva cieľom agresora," povedal Reuters vo svojej kancelárii. Po celom meste sa teraz zhromažďujú tisíce ľudí v školách a v improvizovaných prístreškoch na uliciach, kde im generátory umožňujú ohriať sa, nabiť si mobily a pripojiť sa k internetu. V jednej z kyjevských vývarovní spoločnosti World Central Kitchen stála v rade na teplé jedlo 66-ročná dôchodkyňa Valentyna Kirijakovová spolu so svojou vnučkou Jevou Teplovovou. "Nesťažujeme sa," povedala Kirijakovová, v ktorej byte vo výškovej budove nejde prúd, takže nemohla variť. "Chápeme, že je vojna a my musíme vydržať. Musíme prežiť," zdôraznila.

Výpadok prúdu a vody

Ruský útok na ukrajinský energetický systém viedol k výpadkom prúdu a vody v Kyjeve, ktoré zvyčajne trvajú trikrát až štyrikrát dlhšie ako v predchádzajúcich zimách. Minister hospodárstva Oleksij Sobolev uviedol, že od októbra Rusko vyradilo 8,5 gigawattov ukrajinskej výrobnej kapacity, čo predstavuje takmer polovicu typickej spotreby energie, a to si vynútilo rekordný dovoz elektriny. Rusko tiež zasiahlo ukrajinské zariadenie na výrobu plynu, uviedla energetická spoločnosť Naftohaz. Guvernér centrálnej banky (Andrij Pyšnyj) koncom minulého roka vyhlásil, že Ukrajina prišla o zhruba polovicu svojej produkcie plynu, čo ju donútilo minúť viac za dovoz. "Ukrajinský energetický systém nie je zničený, ale funguje v režime neustáleho zhoršovania," povedala Olena Lapenková, generálna riaditeľka pre bezpečnosť a odolnosť v analytickom stredisku Dixi Group zameranom na energetiku.

Školy a univerzity predĺžili zimné prázdniny a mnoho podnikov prešlo na prácu na diaľku alebo skrátilo prevádzkový čas. Desiatky opravárenských tímov ponáhľajú sa po Kyjeve z miesta na miesto, aby opravili škody spôsobené ruskými údermi. "Je tu veľa práce. Siete nemôžu vydržať takýto nápor naraz,povedal 55-ročný bagrista Hennadij Barulin (55), zatiaľ čo jeho tím pracuje na obnovení dodávok elektriny pre obyvateľov. "Toto je skutočná zima. Je veľmi ťažké preraziť zeminu, asfalt, všetko," dodal.

Zásoby boli vyčerpané

Minister Sobolev uviedol, že ukrajinské zásoby energetických zariadení boli vyčerpané a že na riešenie súčasnej núdzovej situácie je potrebná naliehavá finančná pomoc vo výške približne jednej miliardy dolárov. Západní partneri Ukrajiny podľa ministerstva zahraničných vecí narýchlo dodali stovky generátorov, výkonných batérií a priemyselných kotlov na ohrievanie vody, aby pomohli preklenúť niektoré nedostatky vo vybavení. Novovymenovaný minister energetiky Denys Šmyhal uviedol, že Ukrajina dosiahla určitý pokrok v inštalácii malých, nezávislých kapacít na výrobu elektriny, aby znížila závislosť od silne centralizovaného systému zo sovietskej éry. Vlani bolo podľa neho inštalované zariadenie na výrobu 762 megawattov, oproti zvýšeniu kapacity o 225 megawattov o rok skôr.

"Vzhľadom na kritický stav energetického sektora je takéto tempo zjavne nedostatočné," pripustil. Šmyhal tiež uviedol, že v inštalácii nezávislých výrobných kapacít Kyjev zaostáva za ostatnými ukrajinskými mestami. Túto kritiku starosta Kličko odmietol. Vzhľadom na predpovede mrazivého počasia v priebehu niekoľkých ďalších týždňov a očakávaným ďalším ruským úderom sa experti domnievajú, že sa situácia pravdepodobne čoskoro nezlepší. Rybikov by zvážil odoslanie svojich synov z Kyjeva, ak by sa výpadky prúdu zhoršili. "Potrebujeme teplo, aby deti nezmrzli. Zvyšok trampot prežijeme,“ povedal. "Ak dôjde na ďalší blackout, pošlem deti preč," dodal.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
