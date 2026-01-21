Česká opozícia supluje vládu: Podpísala vyhlásenie na podporu Grónska a Dánska

PRAHA - Predsedovia českých opozičných strán v stredu podpísali vyhlásenie o podpore Grónska a Dánska. Podľa ich slov tým suplujú vládu Andreja Babiša, ktorá je v tejto otázke podľa nich nečinná, čo považujú za medzinárodnú hanbu. Babiša a jeho kabinet vyzvali, aby sa nad svojím postojom zamyslel. Dokument chcú odovzdať dánskemu veľvyslancovi v ČR. Oznámili to v stredu na tlačovej konferencii.
Situácia je podľa slov predsedu Pirátov Zdenka Hřiba veľmi vážna a ČR by sa preto mala jasne postaviť za európskych spojencov v NATO. Podotkol, že to Babiš odmieta a namiesto toho sa snaží o „nezmyselné lavírovanie“. Podľa Hřiba tým ukazuje, že v dobe, keď je zásadný jednotný európsky postoj, je slabým premiérom. „Preto iniciatívu preberáme my ako opozícia..., aby sme dali najavo, že tu existuje významná politická sila, ktorá sa nebojí jednoznačne vyjadriť podporu našim európskym spojencom v NATO,“ vysvetlil. Nový predseda ODS Martin Kupka podotkol, že národným záujmom Česka je zachovať celistvosť Aliancie a predísť prípadným konfliktom. Vyzval vládu, aby podporila EÚ v rokovaní o hrozbe uvalenia ďalších amerických ciel. Trumpove vyhrážky podľa jeho slov poškodzujú obchodné záujmy ČR aj všetkých európskych štátov.
Podľa šéfa hnutia STAN Víta Rakušana je potrebné o európskej jednote nielen hovoriť, ale aj ukázať, že je schopná akcie. „Len tak zaistíme bezpečnosť občanom ČR a EÚ. Ak naša vláda bude stáť mimo a bude tak slabá, ako je teraz premiér Andrej Babiš, dočkáme sa len trápneho a hanebného ticha,“ zdôraznil. Po brífingu lídri podpísali spoločné vyhlásenie, ktoré predseda Pirátov Zdeněk Hřib ešte v stredu odovzdá dánskemu veľvyslancovi v Česku. „Chceme jasne vyjadriť, že plne rešpektujeme územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva a právo obyvateľov Grónska slobodne a demokraticky rozhodovať o svojej politickej budúcnosti. Akékoľvek úvahy či vonkajšie zásahy, ktoré by tieto princípy spochybňovali alebo oslabovali, považujeme za neprijateľné a rozporné s medzinárodným právom a hodnotami, na ktorých stojí európska a transatlatická spolupráca,“ citoval Hřib z dokumentu. Babiš v pondelok uviedol, že ČR preferuje, aby v spore o Grónsko došlo k dohode. Odmietol potvrdiť, že ČR stojí jasne na strane Grónska a pripojiť sa k dokumentu ôsmich európskych lídrov o podpore tejto krajiny považuje za zbytočné.