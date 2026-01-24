Trump varoval Kanadu pred dohodou s Čínou: Premiéra označil za guvernéra

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes v príspevku na svojej sociálnej pohrozil Kanade zavedením ciel vo výške 100 percent, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za "guvernéra".
Trump hrozí Kanade clami za partnerstvo s Čínou
"Ak si guvernér Carney myslí, že z Kanady urobí prekladisko pre Čínu, odkiaľ sa budú tovary a produkty posielať do Spojených štátov, tak sa šeredne mýli. Čína by Kanadu prevalcovala a doslova schramstla, vrátane zničenia jej podnikov, spoločenskej štruktúry i celkového spôsobu života," uviedol Trump. "Ak Kanada uzavrie dohodu s Čínou, bude okamžite zasiahnutá stopercentným clom na všetok kanadský tovar a produkty dovážané do USA," dodal šéf Bieleho domu.
Carney v polovici januára navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budujú nové strategické partnerstvo, ktoré môže mať pri využití silných stránok oboch krajín historický prínos pre obe strany. Kanada sa snaží posilniť vzťahy s druhou najväčšou ekonomikou sveta po tom, ako Trump uvalil clá na niektoré kanadské tovary a navrhol, aby sa tento dávny spojenec stal 51. štátom USA. Taktiež Čína, ktorú citeľne zasiahli Trumpove clá po jeho vlaňajšom návrate do Bieleho domu, má záujem o spoluprácu s Kanadou, členskou krajinou skupiny G7, ktorá bola tradične vo sfére vplyvu Spojených štátov.
Diplomatické napätie medzi krajinami rastie
Trumpovo najnovšie vyjadrenie prichádza na pozadí zvýšeného diplomatického napätia medzi Washingtonom a Ottawou. V piatok Trump oznámil, že stiahol svoje pozvanie Carneymu, aby sa pripojil k jeho iniciatíve Rada mieru. Oznámeniu predchádzal Carneyho utorkový prejav na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, kde kanadský premiér hovoril o "ére rivality veľmocí" a povedal, že menšie krajiny sa musia semknúť, pričom odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump nasledujúci deň vo svojom prejave označil Kanadu za nevďačnú.
Za "guvernéra" Trump označoval tiež bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua a v novom príspevku takto pomenoval aj jeho nástupcu Carneyho. Hovorca Bieleho domu predtým použitie slova guvernér namiesto premiér v tomto kontexte vysvetlila tým, že by sa podľa Trumpovej administratívy Kanada mala stať 51. štátom USA.