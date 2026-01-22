Európska prokuratúra preveruje podľa nadácie obstarávanie IT pre slovensko.sk

BRATISLAVA - Európska prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci obstarávania IT riešení pre portál verejnej správy slovensko.sk. Má ísť o podozrenia zo spáchania zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v štádiu pokusu. Vo štvrtok o tom na sociálnej sieti informovala nadácia Zastavme korupciu.
Pochybné nákupy za milióny
„Koncom roka sme spolu so Slovensko.Digital upozornili na pochybné nákupy za približne 130 miliónov eur, ktoré rozbehol minister Samuel Migaľ (nezávislý). Išlo o prerábku portálu slovensko.sk. Pre nákup jedného konkrétneho IT riešenia sme podali trestné oznámenie,“ uviedla nadácia.
Zastavme korupciu spresnila, že išlo o nákup tzv. licencie IAM pre portál slovensko.sk za 17,8 milióna eur. Podmienky boli podľa nej nastavené tak, aby zvýhodnili firmu Barclet, ktorá je prepojená s dlhoročným dodávateľom GlobalTel.
Trestné oznámenie podané
Trestné oznámenie podala nadácia ešte koncom októbra minulého roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vtedy reagovalo, že víta trestné oznámenie, „pretože je absurdné a vďaka jeho neúspechu bude mať verejnosť ďalší argument na to, že kroky, ktoré sa realizujú, sú absolútne v súlade so zákonom a sú prospešné pre Slovensko“.
Rezort odmieta obvinenia
Podľa rezortu investícií nadácia ignorovala fakty a prekrúcala informácie, pričom MIRRI s ňou komunikovalo a na všetky otázky jej odpovedalo. Na portáli slovensko.sk fungujú licencie od spoločnosti Barclet od roku 2015, ale kapacitne a funkcionalitou podľa MIRRI nespĺňajú požadované parametre. Predmetom obstarávania malo byť ich vylepšenie. Ministerstvo vo štvrtok v reakcii potvrdilo, že Európska prokuratúra preveruje podnet v danej veci. Zdôraznilo, že ide o štandardný procesný postup, ktorý sám osebe neznamená porušenie zákona.
„Preverovanie sa má týkať zrušených projektov NASES, ktoré navyše mali od začiatku nastavené odkladacie podmienky, preto riziko ohrozenia finančných záujmov EÚ nikdy nehrozilo,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek. Rezort je presvedčený, že akékoľvek preverovanie potvrdí zákonný postup NASES a bude poskytovať plnú súčinnosť, ak bude potrebná.