EÚ pritvrdzuje voči Iránu: Chce zakázať vývoz technológií pre drony a rakety, chystá nové sankcie

BRUSEL - Európska únia navrhuje zakázať ďalší vývoz kritických technológií pre drony a rakety do Iránu, oznámila to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X. Spolu so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou podľa jej vlastných slov pripravujú nové sankcie v reakcii na „pokračujúce a brutálne potláčanie demonštrantov“ zo strany iránskeho režimu. Informuje o tom správa agentúry AFP a príspevok Leyenovej na X.
„Európa stojí v plnej solidarite s odvážnymi ženami a mužmi v Iráne, ktorí riskujú svoje životy, aby si vyžiadali slobodu pre seba a budúce generácie,“ napísala von der Leyenová „EÚ už zaviedla rozsiahle sankcie na Irán pre porušovania ľudských práv, šírenie jadrových zbraní a jeho podporu vojny Ruska proti Ukrajine,“ pokračovala predsedníčka EK a oznámila spomínaný návrh na zákaz vývozu kritických technológií.
V Iráne sa 28. decembra začali protesty vyvolané ekonomickými problémami, ktoré spôsobil prudký pokles kurzu iránskej meny rial a nárast inflácie. Z Teheránu sa demonštrácie postupne rozšírili do celej krajiny. Tamojšie úrady obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu. Internet v islamskej republike nefunguje už 11 dní. Protesty sprevádzajú násilné zásahy bezpečnostných zložiek, ktoré si podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) vyžiadali 3428 obetí.
Kallasová vo štvrtok predložila členským štátom návrh nových sankcií voči Iránu. Ich cieľom je potrestať Teherán za násilné zásahy proti demonštrantom. Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú o navrhovaných sankciách rokovať na najbližšom zasadnutí 29. januára v Bruseli. Situáciou v Iráne sa europoslanci zaoberajú na utorkovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Následne vo štvrtok budú hlasovať o príslušnom uznesení. Doteraz EÚ uvalila sankcie na viac než 230 iránskych občanov vrátane členov vlády a parlamentu a na viac ako 40 právnických osôb, pripomína stanica Euronews.