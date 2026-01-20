Kritická situácia v Pásme Gazy: Na podchladenie zomrelo ďalšie dieťa

GAZA - Trojmesačné palestínske dieťa zomrelo v utorok v meste Gaza na podchladenie. Dievčatko je podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy v poradí deviate dieťa, ktoré túto zimu zomrelo na následky chladného počasia v tejto palestínskej enkláve. Informuje o tom agentúra AP.
Rodinní príslušníci zobrali v utorok ráno dievčatko do nemocnice, kde lekár konštatoval smrť, ktorej príčinou bola hypotermia. Príčinu úmrtia potvrdil aj rezort zdravotníctva. Dievčatko zomrelo v stane, v ktorom žilo spolu so svojou rodinou. Dom tejto desaťčlennej rodiny bol zničený počas vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Státisíce Palestínčanov v Pásme Gazy žijú v stanoch či budovách zničených útokmi, pričom sú vystavení chladným, vlhkým zimám s teplotami, ktoré v noci klesnú pod mínus desať stupňov Celzia.
Viac ako 100 detí zahynulo v Pásme Gazy
Viac ako 100 detí zahynulo v Pásme Gazy od začiatku prímeria, ktoré na tomto palestínskom území vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. Medzi obeťami je aj 27-dňové dievčatko, ktoré počas víkendu zomrelo na podchladenie. Prímerie pozastavilo dva roky trvajúcu vojnu a umožnilo prísun humanitárnej pomoci, najmä potravín, do Pásma Gazy. Tamojším obyvateľom však chýba teplé oblečenie či deky, a trápi ich aj nedostatok dreva, ktorým by si v chladnom počasí mohli prikúriť. Na tomto území už od prvých dní vojny v októbri 2023 nie je elektrina z rozvodnej siete a paliva do generátorov je nedostatok.
Medzinárodný výbor Červeného kríža tvrdí, že nedávne mrazy a dažde v palestínskej enkláve predstavovali „hrozbu pre prežitie“. V čase, keď Palestínčanov okrem iného trápia nízke teploty, sa svetoví lídri zhromažďujú na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose vo Švajčiarsku, kde je na programe aj mierový plán pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako informuje AP, Trump dúfa, že práve na tomto podujatí založí tzv. Radu mieru. S touto iniciatívou, ktorá bola pôvodne zamýšľaná na dohlaď na prímerie v Pásme Gazy, sa podľa americkej tlačovej agentúry spája množstvo otázok týkajúcich sa členstva a rozsahu pôsobnosti.
USA pozvali na členstvo v tejto rade desiatky svetových lídrov a tento orgán by mohol mať oveľa širší mandát pre riešenie iných globálnych kríz a potenciálne konkurovať Bezpečnostnej rade OSN, konštatuje AP.Šéf Bieleho domu tvrdí, že rada sa „pustí do nového prístupu k riešeniu globálnych kríz,“ čo podľa agentúry naznačuje, že jej činnosť nemusí byť obmedzená len na Pásmo Gazy.