Prímerie nestačilo: Útok v Gaze si vyžiadal životy troch novinárov

GAZA - Izraelský útok v centre Pásma Gazy si v stredu vyžiadal životy troch novinárov. Stalo sa tak napriek tomu, že medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas platí od októbra prímerie. Izraelská armáda uviedla, že správy preveruje. Informuje o tom správa agentúry AFP.
K útokom došlo napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. Obe strany sa však opakovane vzájomne obviňujú z jeho porušovania. Vo svojom vyhlásení civilná obrana uviedla, že telá novinárov, ktorí zahynuli pri izraelskom útoku v oblasti juhozápadne od mesta Gaza, previezli do nemocnice v meste Dajr al-Baláh. Jeden z novinárov údajne prispieval aj pre AFP, uviedla francúzska agentúra.
Civilná obrana v skoršom vyhlásení uviedla, že izraelský útok bezpilotným lietadlom bol namierený na „civilné vozidlo“. Podľa ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom izraelské sily zabili v Gaze od nadobudnutia platnosti prímeria najmenej 466 Palestínčanov. Izraelská armáda uviedla, že militanti zabili v tom istom období troch jej vojakov. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) informovali, že izraelské sily zabili v Gaze medzi decembrom 2024 a decembrom 2025 najmenej 29 palestínskych novinárov. Celkovo od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023, po útoku Hamasu na Izrael, zahynulo takmer 220 novinárov. Minulý týždeň americký vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff oznámil začiatok druhej fázy prímeria v Gaze s cieľom pripraviť pôdu pre obnovu a demilitarizáciu všetkých ozbrojených frakcií na území.