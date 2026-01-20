Kurdské sily sa stiahli z tábora Haul: Sýrska armáda hovorí o opustení tisícov príbuzných IS

DAMASK - Kurdskí militanti zo Sýrskych demokratických síl (SDF) sa v utorok úplne stiahli z tábora Haul na severovýchode v Sýrie. V internačnom tábore sú zadržiavané tisícky príbuzných členov teroristickej skupiny Islamský štát (IS). Sýrska armáda vedúca ofenzívu proti Kurdom SDF obvinila, že tábor opustili a ponechali bez ochrany. Píše agentúra AFP.
Na území pod kontrolou SDF sa pred ofenzívou sýrskej armády nachádzalo niekoľko táborov a väzení, kde boli po porážke IS umiestnené manželky a deti členov IS, ako aj ďalší ľudia s preukázanými, ale aj domnelými väzbami na teroristov. Haul je najväčším z týchto zariadení a nachádza sa v ňom 24.000 ľudí. Kurdské milície podporované Spojenými štátmi výrazne prispeli k takmer úplnej porážke IS na území Sýrie a Iraku pred siedmimi rokmi. „Naše sily boli nútené stiahnuť sa z tábora Haul a presunúť sa do blízkosti miest na severe Sýrie, ktoré sú vystavené rastúcim rizikám a hrozbám,“ uviedla SDF vo vyhlásení. Kurdmi vedené sily obvinili medzinárodné spoločenstvo z „ľahostajnosti“ voči otázke väznených členov IS a uviedli, že „neprevzalo svoju zodpovednosť pri riešení tejto závažnej záležitosti“.
SDF sa z okolia Haulu stiahla po tom, čo sýrska armáda postúpila v provincii Hasaka, ktorá je baštou Kurdov v Sýrii. Sýrske sily už predtým prevzali kontrolu nad provinciami Rakka a Dajr az-Zaur, ktoré boli čiastočne pod kurdskou kontrolou. Armáda SDF obvinila z toho, že tábor zámerne opustila a uviedla, že bude spolupracovať s miestnymi silami v oblasti, aby ho zabezpečila. Ministerstvo obrany je podľa svojho vyhlásenia pripravené prevziať zodpovednosť nad táborom Haul a všetkými väzňami.
Riaditeľ tábora v decembri pre AFP uviedol, že v ňom žije viac ako 24.000 ľudí - približne 15.000 Sýrčanov, 3500 Iračanov a 6200 ďalších cudzincov. Kurdi opakovane vyzývali, aby zahraničné vlády repatriovali svojich občanov z ich zariadení v Sýrii. Pre bezpečnostné obavy však repatriovali iba malý počet zadržiavaných. Podľa Inštitútu pre výskum vojny (ISW) je chaos vyvolaný bojmi medzi Kurdmi a armádou príležitosťou na útek pre mnohých väznených členov a sympatizantov IS. Hovorca SDF v pondelok vyhlásil, že z väznice v meste Šaddádí na severovýchode Sýrie utieklo asi 1500 príslušníkov IS. Boje prebiehajú aj vo väznici v meste Rakka, kde sú údajne kurdské sily obkľúčené.