Zásah z neba v jeden deň: Leteckí záchranári pomáhali na Liptove aj Kysuciach

Air - Transport Europe (ATE) pri zásahu v pondelok 19.1. (Zdroj: FB Air - Transport Europe (ATE))
DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice v pondelok (19. 1.) zasahovali pri dvoch udalostiach na Liptove a Kysuciach. Na sociálnej sieti o tom informovala Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE).
Najskôr zasahovali v ťažko dostupnom teréne v rekreačnej oblasti Vyšné Vane v okrese Čadca, kde pomoc potrebovala staršia pani s kardiálnym zlyhávaním. „S vážnou diagnózou, no v stabilizovanom stave bola letecky prevezená do nemocničného zariadenia,“ podotkli záchranári. Druhý zásah leteckých záchranárov si vyžiadalo zranenie 14-ročného snoubordistu, ktorý sa nachádzal pod Chopkom. „So zlomeninou predkolenia bol letecky transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ dodali z ATE.