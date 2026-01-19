Ranné nešťastie v Ostrave: Zrazili sa dve električky, ľudia sú zranení

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
OSTRAVA - V Ostrave sa dnes skoro ráno na zastávke Svinovské mosty zrazili dve električky, dvaja ľudia sú zranení, oznámila polícia na sociálnej sieti X. Nehodu vyšetruje.
Električky sa zrazili skoro ráno
Električky sa zrazili okolo 04:25, pri nehode zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému, uviedla polícia krátko po 06:00. "V čase nehody sa v električkách nachádzalo 11 osôb, z toho dve utrpeli zranenia. Zisťujeme okolnosti zrážky,"doplnila. Zo zverejnených fotografií vyplýva, že električky išli po jednej koľaji. Jedna z nich tak zrejme zozadu narazila do druhej.