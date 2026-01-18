Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Tragédia v Alpách: Lavína zaživa pochovala troch českých skialpinistov!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PUSTERWALD/GASTEIN - Traja českí skialpinisti prišli v sobotu o život pri lavíne v oblasti Murtal v rakúskej spolkovej krajine Štajersko, oznámila tamojšia polícia. Päť ľudí predtým zahynulo pri páde dvoch lavín v regióne Pongau v Salzbursku. Informuje o tom agentúra APA.

Rakúska polícia vo večernom oznámení uviedla, že lavína v katastri štajerskej obce Pusterwald popoludní zasiahla sedem ľudí. Troch z nich strhla so sebou a úplne zasypala. Na mieste zasahovalo 150 záchranárov, presné okolnosti tragédie a totožnosť obetí sú predmetom vyšetrovania. V regióne Pongau v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko si v sobotu popoludní dve lavíny vyžiadali päť obetí. Prvá sa uvoľnila v katastri obce Bad Hofgastein v oblasti nazývanej Schmugglerscharte v nadmorskej výške približne 2200 metrov. Masy snehu tam strhli lyžiarku, ktorú sa už nepodarilo zachrániť. Jej manžel nešťastie prežil bez ujmy.

Okolo 14.00 h strhla lavína v údolí Gasteinertal v oblasti Finsterkopf celkovo sedem horolezcov. Štyria z nich prišli o život, ďalší dvaja vyviazli so zraneniami rôznej závažnosti a jeden horolezec nehodu prežil bez zranení. „Napriek jasným a opakovaným varovaniam sa dnes opäť vyskytli početné lavíny – bohužiaľ so smrteľnými následkami. Táto tragédia bolestne ukazuje, aká vážna je súčasná lavínová situácia,“ uviedol v tlačovej správe Gerhard Kremser, vedúci horskej záchrannej služby v Pongau. Okolo poludnia spustili vyznávači zimných športov v regióne Pongau ďalšie lavíny, a to v katastri obce v Hüttschlagu na vrchu Plattenkogel a pri obci Großarl na vrchu Frauenkogel. Pri týchto incidentoch nebol nikto zranený.

