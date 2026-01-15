Senior, ktorý napadol Babiša francúzskou palicou, dostal na súde podmienku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
FRÝDEK-MÍSTEK - Muž, ktorý vlani pred parlamentnými voľbami napadol na predvolebnom mítingu v Dobrej na Frýdecko-místecku predsedu hnutia ANO Andreja Babiša francúzskou palicou, dostal podmienečný trest. Okrem toho musí poisťovni uhradiť náklady spojené s ošetrením napadnutého politika. Sú okolo 3000 korún. Dnes o tom rozhodol sudca Okresného súdu vo Frýdku-Místku.
Incident sa stal vlani 1. septembra. Obvinený muž k Babišovi pristúpil v momente, keď politik hovoril s ľuďmi. Udrel ho francúzskou palicou raz do hlavy a raz do chrbta vo chvíli, keď sa k nemu Babiš otáčal chrbtom. Predseda hnutia ANO bol zranený a ošetrený v nemocnici.