Neukojený Babišov SYN a hlučný motor: Nebezpečné KÚSKY s miliónovým autom, toto skutočne schvaľuje premiér?

PRAHA - Kopec adrenalínu, lietajúci sneh a divoké krútenie s volantom. Presne takto vyzerali doslova mrazivé minúty za volantom, ktoré na sociálnej sieti predviedol syn staronového českého predsedu vlády Andreja Babiša. Frederik Babiš sa totiž pri príležitosti plnohodnotnej zimy s kopcami sneho rozhodol prevetrať luxusných štvorkolesových tátošov. Kritikom môže z týchto záberov prísť nevoľno.
Na to, čo stvára Frederik Babiš za volantom upozornil český portál Blesk.cz a zároveň si zavolal na hodnotenie dopravného experta.
Babišov syn sa nehanbil na sociálnej sieti Instagram zdieľať video plné testosterónun a silných vozidiel. Tie sa šmýkali vo vysokej rýchlosti na snehu a miestami si skúsil aj drift. Len 21-ročný Frederik ukázal, ako to "vie" za volantom.
Driftovanie je pritom rokmi skúšanou nebezpečnou praktikou, ktorú poznáme len zo zahraničných filmov a za tieto kúsky v Česku veselo padajú aj pokuty.
Aspoň išli "za mesto", ocenil dopravný expert hriešne video
Toto divoké video analyzoval aj dopravný expert Roman Budský. Ten nevychádzal z údivu, hoci ocenil, že "mládež" sa išla aspoň takto zabávať niekam za mesto a nie v prítomnosti bežných ľudí.
Video je plné prestrihov, a tak nie je jasné, kedy 21-ročný syn premiéra sedí a nesedí za volantom. Je možné, že zdieľal len jazdu kamarátov, no v jednom momente je skutočne vidieť, ako točí volantom a za sklom sa len krúti krajina. Nie je jasné ani to, či video vzniklo v Čeksu. Išlo o Mercedesy G, ktorých cenovky sa vraj pohybujú na úrovni 144-tisíc eur, čo je asi 3,5 milióna českých korún.
"Zatiaľ môžeme postupovať podľa zákona o cestnej premávke, kedy sa napríklad postihuje prechádzanie do protismeru či obťažovania nadmerným hlukom alebo znečisťovaním," reagoval Budský. Z videa je podľa experta jasné, že išlo o "mäkšie driftovanie". "Je to na nejakom odľahlom mieste, pokiaľ nie je nikto v blízkosti, aj hluk menej obťažuje," podotkol. Ide však o zábery, kde nie je vylúčené, že môže negatívne vplývať na ďalšiu mládež a "inšpirovať ich" k podobným kúskom. Tá by mohla začať podobné kúsky praktizovať na miestach, kde sú aj iní ľudia.