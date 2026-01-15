Šéfka diplomacie EÚ šokovala: Vyjadrila sa k situácii vo svete! Bolo by dobré začať piť

Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

BRUSEL - Neformálna poznámka šéfky diplomacie EÚ počas rokovania s europoslancami odhalila, ako vážne vníma aktuálne globálne dianie a tlak, pod ktorým sa dnes európska zahraničná politika nachádza.

Neformálny moment medzi lídrami

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová sa počas súkromného stretnutia s poslancami Európskeho parlamentu vyjadrila spôsobom, ktorý by za bežných okolností zrejme nepadol. V narážke na aktuálne dianie vo svete poznamenala, že nastali časy, keď by „nebolo zlé začať piť“.

Podľa dvoch účastníkov stretnutia zároveň dodala, že alkohol bežne nepije vo veľkej miere, no rýchly sled udalostí na globálnej scéne by to mohol zmeniť, píše Dnevnik.hr.

Výrok zaznel v citlivom čase

Jej slová padli približne v rovnakom období, keď ministri zahraničných vecí Grónska a Dánska rokovali s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom a ministrom zahraničia Marcom Rubiom. Témou boli vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý opakovane naznačil možnosť anexie Grónska Spojenými štátmi, uvádza Politico.

Kallasová, ktorá v mene 27 členských štátov a Európskej komisie koordinuje spoločnú zahraničnú politiku Únie, sa takto vyjadrila počas zasadnutia Konferencie predsedov – orgánu združujúceho lídrov poslaneckých klubov Európskeho parlamentu.

Novoročné priania bez optimizmu

Poznámka zaznela krátko po tom, ako si predstavitelia parlamentných frakcií navzájom popriali všetko dobré do nového roka. Kallasová však podľa prítomných dodala, že vzhľadom na stav sveta nejde práve o šťastné obdobie.

Geopolitika pod tlakom

Obavy z možného amerického pokusu o anexiu Grónska, pokračujúce masové protesty v Iráne, pretrvávajúca vojna na Ukrajine, konflikt v Pásme Gazy aj aktivity USA vo Venezuele posunuli geopolitiku do popredia európskej agendy.

Práve zahraničná a bezpečnostná politika sa v dôsledku týchto udalostí stáva jednou z kľúčových tém pre Európsku úniu.

Tvrdší postoj k Iránu

Jedným z posledných verejných vystúpení Kaje Kallasovej bol aj rozhovor pre Politico, v ktorom naznačila pripravenosť navrhnúť nové sankcie voči Iránu. Reagovala tak na zásahy tamojších bezpečnostných zložiek proti demonštrantom, pri ktorých zahynuli stovky ľudí.

