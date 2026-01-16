Experti odhadli, koľko by mohol Trump ponúkať za odkúpenie Grónska: ŠIALENÁ suma! Z tohto sa vám zatočí hlava

WASHINGTON – Po prekvapivom útoku USA na Venezuelu začiatkom roka začalo vo vzduchu narastať napätie, že podobný postup zvolí Washington aj pri získaní Grónska. O tento ostrov mal prezident Donald Trump veľký záujem už minulý rok, no stále sa prikláňa k miernemu riešeniu. Najčastejšie sa spomína v Bielom dome odkúpenie od Dánska. Experti odhadli, koľko by tom reálne mohlo USA stáť.
Bývalí americkí predstavitelia a rôzni experti na diplomatické vzťahy urobili odhad sumy na americkú kúpu Grónska. Odrážali sa pritom od súčasnej trhovej ekonomiky. Výsledná suma je ohromujúca. Trump by mal Dánsku vyložiť na stôl neuveriteľných 700 miliárd dolárov (602,99 miliárd eur) za kúpu Grónska. NBC News píše, že ide o závratné číslo, pretože toľko peňazí by dokázalo pokryť ročný rozpočet celého Pentagonu.
Grónsko bude nakoniec aj tak naše
Hrozby USA na prevzatie kontroly nad Grónskom vystupňoval Biely dom po tom, ako americkí vojaci uniesli z Venezuely prezidenta Nicolása Madura aj s manželkou. V nedeľu 11. januára sa médiá na palube Air Force One počas letu na základňu v Marylande pýtali Trumpa, či naďalej plánuje "vojenskú akciu proti Grónsku".
"Pokiaľ to nespravíme my, urobí tak Čína alebo Rusko. A to nedovolím...Rád by som sa s nimi dohodol po dobrom, bolo by to jednoduchšie. Každopádne, Grónsko bude nakoniec aj tak naše. Nehovoríme tu o žiadnom krátkodobom prenájme, ale o priamom získaní (územia)."
Trump doplnil, že pokiaľ stroskotajú všetky formy na možnú dohodu, USA sa bude snažiť získať Grónsko "tvrdou silou". Dánsko aj Grónsko odmietajú myšlienku pričlenenia ostrova k USA a varujú, že vojenská intervencia by mohla ohroziť základné princípy NATO. Obe krajiny jasne a opakovane tvrdia, že Grónsko nie je na predaj.
Grónčania s veľkou prevahou odmietajú myšlienku pripojenia sa k USA. Nezávislý prieskum z minulého roka odhalil, že pričlenenie akýmkoľvek spôsobom k USA odmietlo cez 85 percent opýtaných.
1 euro = 1,16 USD