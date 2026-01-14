Nová éra pre Venezuelu: Rodríguezová prisľúbila pokračovanie prepúšťania politckých väzňov

CARACAS - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu vyhlásila, že jej krajina sa po zajatí prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami poberá do „novej politickej éry“. Podľa jej slov Caracas od decembra prepustil už 406 politických väzňov a nechystá sa prestať, píšu agentúry AFP a AP.
Nová politická éra
„Posolstvo znie: Venezuela sa otvára novej politickej ére, takej, ktorá umožňuje porozumenie napriek rozdielom a naprieč ideologickou politickou rozmanitosťou,“ povedala Rodríguezová novinárom v prezidentskom paláci Miraflores. Dočasná prezidentka prisľúbila pokračovať v prepúšťaní politických väzňov. Na slobodu sa od decembra podľa jej slov dostalo už celkovo 406 z nich. „Tento proces zostáva otvorený,“ dodala.
Ľudskoprávna organizácia Foro Penal však zatiaľ overila len okolo 68 prepustených väzňov. Podľa agentúry AP je tento krok, ktorý predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez i americký prezident Donald Trump označili za gesto mieru, súčasťou nátlaku zo strany Washingtonu.
Už prepustení väzni
Medzi doteraz prepustenými väzňami sú aj blízki spojenci líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej Juan Pablo Guanipa a Perkins Rocha, zať bývalého prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, opozičný aktivista a novinár Roland Carreňo či líder opozičnej strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular; VP) Freddy Superlano.