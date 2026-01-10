Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Muskova SpaceX vypustí na obežnú dráhu ďalších 7500 satelitov Starlink

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/RoschetzkyIstockPhoto)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska získala v Spojených štátoch povolenie na vypustenie ďalších 7500 satelitov Starlink druhej generácie. Celkový počet schválených satelitov sa tak zvýšil na 15.000, oznámila v piatok (9. 1.) Federálna komisia pre komunikáciu (FCC). Informuje o tom správa agentúry DPA.

„Toto povolenie FCC je rozhodujúcim zlomom, ktorý umožní prístup k službám novej generácie,“ uviedol predseda FCC Brendan Carr. Úrad podľa neho dal SpaceX zelenú na „poskytovanie bezprecedentných satelitných širokopásmových služieb“. Dodatočné satelity majú slúžiť na rozšírenie prístupu k internetu po celom svete a umožniť priame mobilné spojenie mimo USA. Spoločnosť musí vypustiť a sprevádzkovať polovicu práve schválených satelitov do 1. decembra 2028, zvyšok do decembra 2031. SpaceX pôvodne požiadal o povolenie takmer na 30000 satelitov.

Rozhodnutie o zostávajúcich takmer 15.000 satelitoch FCC odložila. Spoločnosť SpaceX je so svojou sieťou Starlink, ktorá pozostáva približne z 9400 satelitov, najväčším prevádzkovateľom satelitov na svete.

Viac o téme: SatelitInternet SpaceXElon MuskStarlink
