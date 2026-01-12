Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Rusko odsúdilo v pondelok „pokusy zahraničných síl“ miešať sa do záležitostí Iránu. Došlo k tomu po tom, čo Spojené štáty pohrozili „tvrdým zásahom“, ak počas protestov v krajine zahynú ďalší demonštranti. Informuje podľa správy AFP.

Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu počas telefonátu so svojím iránskym náprotivkom „dôrazne odsúdil pokusy zahraničných mocností o zásah do vnútorných záležitostí (Iránu)“, uviedli štátne médiá. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok zasa kritizoval iránsku vládu za násilné potláčanie protestov. „Odsudzujem štátne násilie, ktoré sa bez rozdielu zameriava na iránske ženy a mužov, odvážne bojujúcich za dodržiavanie svojich práv,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. „Rešpektovanie základných slobôd je univerzálnou požiadavkou a my stojíme po boku tých, ktorí to bránia,“ dodal.

Iránske úrady majú ukončiť násilné zásahy

Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová takisto v pondelok vyzvala, aby iránske úrady ukončili násilné zásahy. „Zabíjanie a násilne potláčanie pokojných protestujúcich v Iráne je príšerné,“ napísala na X. „Hovorila som s (iránskym) ministrom zahraničných vecí (Abbásom) Arákčím a zdôraznila, že iránska vláda musí okamžite ukončiť násilie, dodržiavať základné práva a slobody a tiež zaistiť bezpečie pre britských občanov,“ doplnila.

Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) vyhlásila, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili už najmenej 648 demonštrantov. Varovala však, že skutočný počet obetí môže byť ešte vyšší. „Medzinárodné spoločenstvo je povinné chrániť civilných demonštrantov proti masovému zabíjaniu islamskou republikou,“ uviedol predstaviteľ IHR. Podľa organizácie niektoré zdroje odhadujú, že „o život prišlo už viac ako 6000 ľudí“, no pretrvávajúci výpadok internetu sťažuje nezávislé overovanie údajov. Nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách. Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy.

Viac o téme: RuskoUSAIrán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Donald Trump tvrdí, že Irán chce rokovať: USA zvažujú zásah! Pahlaví vyzýva bezpečnostné sily k vzbure
Zahraničné
Na snímku z videa,
Na Blízkom východe to vrie: Irán varoval USA pred útokom! Izrael je v stave vysokej pohotovosti
Zahraničné
Izrael bude s Iránom
Izrael bude s Iránom opäť spolupracovať, dúfa Netanjahu: Zatiaľ podpísal s Nemeckom dohodu
Zahraničné
Pápež Lev
Veľké protesty v Iráne: Pápež Lev vyzval na mier, spomenul aj Ukrajinu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predstaviteľka Adely Ostrolúckej herečka Ivana Kološová, hrala vo filme prvýkrát
Predstaviteľka Adely Ostrolúckej herečka Ivana Kološová, hrala vo filme prvýkrát
Správy
Bývalí partneri Kavaschovej sú jej, ale aj manželovi KOLEGOVIA: Ako si rozumejú?!
Bývalí partneri Kavaschovej sú jej, ale aj manželovi KOLEGOVIA: Ako si rozumejú?!
Prominenti
Film Štúr je hlavne aj o Adele Ostrolúckej, uviedla Čengel Solčanská
Film Štúr je hlavne aj o Adele Ostrolúckej, uviedla Čengel Solčanská
Správy

Domáce správy

Meteorológovia varujú pred poľadovicou:
Meteorológovia varujú pred poľadovicou: Vyskytne sa najmä v TEJTO časti Slovenska
Domáce
TEST OSOBNOSTI Odpovedz na
TEST OSOBNOSTI Odpovedz na 7 otázok a zisti, čo by si mal zmeniť v roku 2026
hashtag.sk
SPP podá dovolanie! Najvyšší
SPP podá dovolanie! Najvyšší súd zrušil rozsudok v kauze Duckého zmeniek
Domáce
Chrípka v Nitrianskom kraji dramaticky stúpa: Viac ako tisíc prípadov, nemocnice obmedzili návštevy
Chrípka v Nitrianskom kraji dramaticky stúpa: Viac ako tisíc prípadov, nemocnice obmedzili návštevy
Komárno

Zahraničné

Francúzsko spustilo nábor do
Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby: Očakávajú záujem
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Donald Trump sa s Machadovou stretne v Bielom dome: Privítala vojenský zásah USA vo Venezuele
Zahraničné
Rusko odsudzuje pokusy o
Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu
Zahraničné
Miguel Díaz-Canel
Kubánsky prezident otvorene: Nikto nebude Kube hovoriť, čo má robiť! Vzťahy nesmú byť založené na vyhrážkach
Zahraničné

Prominenti

Nvotová stále leží v
Nvotová stále leží v nemocnici: Opísala svoje dni na onkológii!
Domáci prominenti
Posledná rozlúčka s Mirkou
Posledná rozlúčka s Mirkou Fabušovou (†43): Toto prezradilo parte!
Domáci prominenti
Slávnostné otvorenie vynovených priestorov
Divadlo Aréna 6 mesiacov po odvolaní Kukuru: Konečne má NOVÉHO RIADITEĽA... Povedie ho táto žena!
Domáci prominenti
Bývalí partneri Kavaschovej sú
Bývalí partneri Kavaschovej sú jej, ale aj manželovi KOLEGOVIA: Ako si rozumejú?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Horor na streche a
Horor na streche a v púšti: TOTO sú najhoršie sexuálne experimenty, aké sa kedy stali! TU sa na intímnosti NIKDY nehodia
Zaujímavosti
Zázračný nápoj? Toto sa
Zázračný nápoj? Toto sa deje s telom, ak pijete vodu s citrónom pred raňajkami
vysetrenie.sk
Vyhlásili ho za MŔTVEHO,
Vyhlásili ho za MŔTVEHO, zapli zips na vaku… o pár minút sa začal HÝBAŤ! Čo sa stalo, keď ho chceli BALZAMOVAŤ?
Zaujímavosti
Expertka prehovorila: Ak vám
Expertka prehovorila: Ak vám oblečenie ZAPÁCHA po vypraní, robíte TÚTO chybu! Nie je to práčkou, ale VAMI
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?

Šport

Zo Slovenska do Bundesligy? Nigérijský talent AS Trenčín mieri do tímu nemeckého giganta
Zo Slovenska do Bundesligy? Nigérijský talent AS Trenčín mieri do tímu nemeckého giganta
Niké liga
VIDEO Šípkarskej hviezdy baví fanúšikov: Po najťažšom roku v živote si opäť užíva život naplno
VIDEO Šípkarskej hviezdy baví fanúšikov: Po najťažšom roku v živote si opäť užíva život naplno
Ostatné
Xabi Alonso dostal v Reale Madrid padáka! Klub oznámil meno nového trénera
Xabi Alonso dostal v Reale Madrid padáka! Klub oznámil meno nového trénera
La Liga
VIDEO Hrozivá lekcia, Američanky naložili aj Česku: Slovenský tréner pomenoval krutú pravdu
VIDEO Hrozivá lekcia, Američanky naložili aj Česku: Slovenský tréner pomenoval krutú pravdu
Ženský hokej

Auto-moto

Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Rady a tipy

Technológie

S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Veda a výskum
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Veda a výskum
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Windows
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Operátori

Bývanie

Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali

Pre kutilov

Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska, ktorá má potenciál vydržať: Tieto tri dvojice patria k najideálnejším
Partnerské vzťahy
Láska, ktorá má potenciál vydržať: Tieto tri dvojice patria k najideálnejším
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Meteorológovia varujú pred poľadovicou:
Domáce
Meteorológovia varujú pred poľadovicou: Vyskytne sa najmä v TEJTO časti Slovenska
Mark Brooks absolvoval 25
Zahraničné
Dramatický boj o život: Marka takmer zabila mäsožravá baktéria! Absolvoval 25 operácií
SPP podá dovolanie! Najvyšší
Domáce
SPP podá dovolanie! Najvyšší súd zrušil rozsudok v kauze Duckého zmeniek
Vladislav Baumgertner
Zahraničné
Daňový raj rieši dvojitú ruskú záhadu! Diplomata našli mŕtveho v kancelárii a podnikateľ zmizol bez stopy

Ďalšie zo Zoznamu