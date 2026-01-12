Kubánsky prezident otvorene: Nikto nebude Kube hovoriť, čo má robiť! Vzťahy nesmú byť založené na vyhrážkach

HAVANA - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v pondelok vyhlásil, že Havana nevedie rozhovory so Spojenými štátmi. Vyjadril sa po výzve prezidenta USA Donalda Trumpa, aby sa Kuba s Washingtonom dohodla, inak ponesie dôsledky. Informovala o tom agentúra APF.
„S vládou USA neprebiehajú žiadne rozhovory okrem technických kontaktov v oblasti migrácie,“ napísal Díaz-Canel na sociálnej sieti. Podľa Trumpa obe krajiny vedú rozhovory po tom, ako armáda USA zadržala venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ľavicového spojenca Havany. Trump v nedeľu uviedol, že na Kubu z Venezuely „nepôjde už žiadna ropa ani peniaze“ a Havana by sa mala so Spojenými štátmi dohodnúť, „kým nie je neskoro“. Podrobnosti o potenciálnej dohode neposkytol.
Spojené štáty uplatňujú voči Kube už desaťročia obchodné embargo
Díaz-Canel v pondelok reagoval, že nikto nebude Kube hovoriť, čo má robiť. Dodal, že vzťahy s USA „sa musia zakladať na medzinárodnom práve namiesto nepriateľstva, vyhrážok a ekonomického nátlaku“. Spojené štáty uplatňujú voči Kube už desaťročia obchodné embargo, Trump však v posledných dňoch tlak na ostrovnú krajinu ešte zvýšil. Havana sa od roku od roku 2000 čoraz viac spoliehala na venezuelskú ropu importovanú na základe dohody s Madurovým predchodcom Hugom Chávezom, napísala AFP.