Nemecký kancelár Merz: Iránsky režim zažíva svoje posledné dni a týždne

NAÍ DILLÍ - Nemecký kancelár Friedrich Merz vzhľadom na masové protesty v Iráne očakáva, že tamojšia úradujúca vláda čoskoro padne. Merz to povedal v utorok počas návštevy Indie, informuje správa agentúry DPA.
„Ak sa režim dokáže udržať pri moci iba násilím, potom je s ním v podstate koniec. Predpokladám, že sme teraz svedkami posledných dní a týždňov tohto režimu,“ povedal v súvislosti s vládou v Iráne počas svojej návštevy v indickom meste Bangalúr. Nemecký kancelár už aj v pondelok odsúdil „neprimerané a brutálne násilie“ iránskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom v Iráne a uviedol, že ide o znak slabosti. Vyzdvihol pritom odvahu demonštrantov, ktorí podľa neho pokojne protestovali za slobodu vo svojej krajine, na čo majú právo.
Nepokoje v Iráne vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu miestnej meny rial, čo vyvolalo podobné protesty aj v iných mestách. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom postupujú tvrdo - podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) majú protesty už najmenej 648 obetí. Ich skutočný počet obetí pritom môže byť ešte vyšší. Tamojšie úrady minulý štvrtok (8. januára) počas eskalácie protestov zablokovali v krajine internet a medzinárodné hovory. Blokáda internetu tak podľa aktivistov trvá už viac než 108 hodín, píše v utorok agentúra AFP.