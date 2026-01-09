Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Grynkewich reaguje na Trumpové hrozby ohľadom Grónska: NATO nie je ani zďaleka v kríze!

Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HELSINKI - Americký generál a hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus Grynkewich v piatok vyhlásil, že aliancia NATO nie je ani zďaleka v „kríze“, a to aj napriek hrozbám prezidenta USA Donalda Trumpa, že Washington získa kontrolu nad Grónskom. Informovala o tom agentúra AFP.

„Zatiaľ to nemalo žiadny vplyv na moju prácu na vojenskej úrovni... Chcem iba povedať, že sme aj dnes pripravení brániť každý centimeter územia aliancie,“ vyhlásil Grynkewich pred novinármi počas návštevy Fínska. „Preto si myslím, že momentálne nie sme ani zďaleka v kríze,“ dodal. Grynkewichove vyjadrenia prichádzajú po tom, ako Trump opakovane vyhlásil, že chce, aby USA prevzali kontrolu nad Grónskom - autonómnym dánskym územím bohatým na nerastné suroviny. Na získanie tohto ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily, vysvetľuje AFP.

V rozhovore pre denník The New York Times, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, sa Trumpa spýtali, či je jeho prioritou zachovanie NATO alebo získanie Grónska. „Možno si budeme musieť vybrať,“ odpovedal americký prezident. Grynkewich v piatok v reakcii túto odpoveď uviedol, že sa nechce vyjadrovať k tomu, či NATO prežije bez USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa má na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi Dánska a Grónska. Cieľom schôdzky je prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.

Viac o téme: NATODonald TrumpAlexus Grynkewich
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký prezident Donald Trump.
Rozmyslel si to? Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele
Zahraničné
Trump napísal list Orbánovi:
Trump napísal list Orbánovi: Poprial mu TOTO, šéf maďarskej vlády ho zverejnil
Zahraničné
Donald Trump
Taiwan ako hrozba pre Čínu? Je na čínskom prezidentovi, čo urobia na Taiwane, uviedol Trump
Zahraničné
María Corina Machadová.
Trump sa nevzdá! Údajne by ocenil, keby mu dala Machadová svoju Nobelovu cenu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!
Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!
Prominenti
Veľký ZVRAT: Vinczeovcov zákaz nezastavil... Viktor ide do boja!
Veľký ZVRAT: Vinczeovcov zákaz nezastavil... Viktor ide do boja!
Prominenti
Útulňa Jozefa Maka v Malých Karpatoch
Útulňa Jozefa Maka v Malých Karpatoch
Správy

Domáce správy

Štastný nový rok? Ani
Štastný nový rok? Ani náhodou! PRIESKUM Slováci sú pesimisti: Neveríme, že bude dobre vo financiách ani politike
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Požiar v známej
AKTUÁLNE Požiar v známej bratislavskej obytnej zóne! Na mieste zasahujú hasiči
Domáce
Môžete roky pracovať, na
Môžete roky pracovať, na dávku v nezamestnanosti však nárok nemáte! Rozhoduje zásadná okolnosť
Domáce
Vážna nehoda pri Janovej Lehote: 24-ročnú vodičku s ťažkými zraneniami prevážal vrtuľník
Vážna nehoda pri Janovej Lehote: 24-ročnú vodičku s ťažkými zraneniami prevážal vrtuľník
Banská Bystrica

Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark
Grynkewich reaguje na Trumpové hrozby ohľadom Grónska: NATO nie je ani zďaleka v kríze!
Zahraničné
Radikálni bojovníci Hizballáhu, teroristickej
Libanon vyzýva Irán, aby našiel nový prístup k odzbrojeniu hnutia Hizballáh
Zahraničné
Ruský premiér Michail Mišustin
A je to jasné: Čo sa stane, keď Putin zomrie? TOTO bude jeho priamy nástupca, tvrdí expert
Zahraničné
Spojené štáty sa snažia
Spojené štáty sa snažia kontrolovať vývoz venezuelskej ropy: V Karibiku zadržali ďalší tanker
Zahraničné

Prominenti

Syn Jana Krausa obvinený
Syn Jana Krausa obvinený zo znásilnenia EX: KOLAPS pred ďalším súdom... FOTO z nemocnice!
Domáci prominenti
Karlos Vémola
Šokujúci ZVRAT v prípade obvineného Karlosa Vémolu: Trestu sa pravdepodobne VYHNE!
Zahraniční prominenti
Viktória Podmanická
Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!
Domáci prominenti
Slávny herec ŠOKUJE: 11-ročnej
Slávny herec ŠOKUJE: 11-ročnej dcére ponúkol, že jej dá ZAMRAZIŤ vajíčka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

undefined
TIETO bizarné predmety uviazli v konečníku! Zubná kefka, vajce aj 61 centimetrový VIBRÁTOR: Celý zoznam šokuje
Zaujímavosti
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest v lietadle: SEM si kabáty určite neodkladajte, tvrdí letuška! Varuje aj mikrobiológ
Zaujímavosti
Rodičia nás to učili
Rodičia nás to učili zle: TÁTO ranná rutina škodí močovému mechúru! Koľkokrát denne je ideálne ísť na malú?
Zaujímavosti
Škandál umelca vyhnal z
Škandál umelca vyhnal z mesta: Jeho ďalšiemu dielu sa klaňal sám Michelangelo
dromedar.sk

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!

Šport

VIDEO Mal po kom zdediť talent: Kuzminovej syn Jelisej dosiahol úžasný úspech
VIDEO Mal po kom zdediť talent: Kuzminovej syn Jelisej dosiahol úžasný úspech
Beh na lyžiach
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
ZOH 2026 Miláno Cortina
Lyžiarky ani nepustili na svah, organizátori museli urobiť nepopulárne rozhodnutie
Lyžiarky ani nepustili na svah, organizátori museli urobiť nepopulárne rozhodnutie
Lyžovanie
Žiaden Svetový pohár, žiadna olympiáda: Hirscher vypustil slová, ktoré sa nečítajú ľahko
Žiaden Svetový pohár, žiadna olympiáda: Hirscher vypustil slová, ktoré sa nečítajú ľahko
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava

Kariéra a motivácia

Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Pracovný pohovor
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Prostredie práce
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Výber receptov
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy

Technológie

Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Bezpečnosť
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Aplikácie a hry
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Technológie
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Správy

Bývanie

Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť

Pre kutilov

Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo nás najviac priťahujú tí, ktorí sú výzvou?: Pravda o mužoch, ktorých si vedome vyberáme zrejme prekvapí
Partnerské vzťahy
Prečo nás najviac priťahujú tí, ktorí sú výzvou?: Pravda o mužoch, ktorých si vedome vyberáme zrejme prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský premiér Michail Mišustin
Zahraničné
A je to jasné: Čo sa stane, keď Putin zomrie? TOTO bude jeho priamy nástupca, tvrdí expert
Štastný nový rok? Ani
Domáce
Štastný nový rok? Ani náhodou! PRIESKUM Slováci sú pesimisti: Neveríme, že bude dobre vo financiách ani politike
AKTUÁLNE Požiar v známej
Domáce
AKTUÁLNE Požiar v známej bratislavskej obytnej zóne! Na mieste zasahujú hasiči
Môžete roky pracovať, na
Domáce
Môžete roky pracovať, na dávku v nezamestnanosti však nárok nemáte! Rozhoduje zásadná okolnosť

Ďalšie zo Zoznamu