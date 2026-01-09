Páchateľ vykonal najmenej 24 platieb za natankované pohonné látky: Polícia vyšetruje podvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HUMENNÉ - Polícia vyšetruje podvod, pri ktorom neznámy páchateľ na čerpacej stanici v Humennom vykonal najmenej 24 platieb za natankované pohonné látky. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pri platení uviedol, že fyzicky nedisponuje kartou na tankovanie, no vie poskytnúť číslo karty.
„Pristúpilo sa teda k možnosti takzvanej manuálnej transakcie bez autorizácie, no k reálnej platbe za natankované pohonné látky nedošlo,“ doplnila hovorkyňa s tým, že čerpacej stanici vznikla škoda vo výške viac ako 14.000 eur.