Neuveriteľná aukcia: Jedinú rybu vydražili za milióny!

Japonský reťazec suši reštaurácií zaplatil v tradičnej novoročnej aukcii na rybom trhu v Tokiu rekordných 510 miliónov jenov (takmer 2,8 milióna eur) za jediného tuniaka modroplutvého. Ryba vážiaca 243 kilogramov bude servírovaná v pobočkách reťazca Sushizanmai.
