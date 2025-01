Naplnili sa vládne varovania? Aplikácia štátnej poisťovne hlási výpadok, nefungujú služby a odkazujú na call centrum!

Poisťovňa má výpadok. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, gettyimages.com, Tip čitateľa)

BRATISLAVA - Len nedávno sa vládne duo v podobe premiéra Roberta Fica a ministra zdravotníctva Kamila Šaška na tlačovej konferencii priznalo k tomu, že Všeobecná zdravotná poisťovňa čelí masívnemu kybernetickému útoku a dnes sa už dejú ďalšie závažné veci. Poistenci po celom Slovensku hlásia v utorok 28. januára podvečer veľký výpadok služieb v aplikácii. Nateraz nie je isté, či tento výpadok súvisí s avizovaným útokom, ktorý sa medzičasom podarilo zvrátiť. Aspoň podľa záverov ministra Šaška, ktorý to deklaroval.

Technické problémy v aplikácii sa prejavili krátko po 16:00 hodine v utorok 28. januára. Všeobecná zdravotná poisťovňa bola pritom už skôr terčom aj phishingových útokov, kedy sa za jej identitu schovávali zahraniční podvodníci.

VIDEO Minister Šaško spolu s premiérom Ficom ešte nedávno informovali o hrozbe kybernetických útokov:

Výpadok v často využívanej aplikácii

Štátna poisťovňa už pritom niekoľko rokov propaguje svoju aplikáciu pre mobilné telefóny. V nej sa môžu pacienti a poistenci pozrieť na to, kto je platiteľom ich poistenia či si prezrieť očkovania alebo preventívne prehliadky. Veľká časť z týchto funkcionalít je však nateraz ochromená. Poistenci sa momentálne nevedia dostať k informácii o platiteľovi poistného či obľúbenej funkcii Peňaženka zdravia.

Po prihlásení sa do aplikácie v utorkový podvečer sa však namiesto bežnej úvodnej obrazovky užívateľom zobrazila najskôr varovná správa o prebiehajúcich phishingových útokoch hekerov, no vzápätí na to sa nižšie dozvedia, že žiadosť o zobrazenie ďalších údajov majú skúsiť podať neskôr. Iným sa zas zobrazuje chybové hlásenie v podobe "nedostupného servera".

Pod každým z týchto hlásení sa zobrazuje tlačidlo "Načítať", no ani po niekoľkonásobnom kliknutí naň sa situácia nemení.

V kontexte tohto výpadku sme oslovili aj samotnú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a to, či tento výpadok súvisí s nedávnymi varovaniami ohľadom kybernetických útokov, v týchto chvíľach zisťujeme.