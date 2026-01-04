Policajti už druhý deň riešia BRUTÁLNU vraždu ženy: Vrah jej odsekol hlavu! Časť tela stále chýba

STRAKONICE - Juhočeskí kriminalisti od soboty vyšetrujú násilnú smrť ženy v jednej z obcí na Strakonicku. Polícia potvrdila, že ide o mimoriadne závažný prípad a na mieste vykonáva rozsiahle úkony. Podľa medializovaných informácií mal vrah žene odseknúť hlavu.
Podľa informácií, ktoré polícia zverejnila na sociálnej sieti X, bola obeť v strednom veku. "Na mieste pokračujú úkony hľadania miesta činu a pátrania po možných stopách," uviedli policajti. Už v sobotu uviedli, že nikomu ďalšiemu nebezpečenstvo nehrozí. Zároveň informovala, že sobotný prípad vyšetrujú ako vraždu.
Podľa portálu tn.cz, ktorý sa odvoláva na informácie agentúry Aktu.cz, bola žena nájdená v kôlni rodinného domu v obci Svinětice. Vrah mal obeti odseknúť hlavu. Časť tela má ale policajtom stále chýbať a kriminalisti po nej pátrajú. Na miesto vyslali aj psovoda s policajným psom.
Podľa dostupných informácií ide o tretiu tohtoročnú vraždu v Česku. Polícia sa od 1. januára zaoberá prípadom, keď v rodinnom dome v Stroupeči našli Lounsku dvoch mŕtvych ľudí. Zrejme išlo o vraždu a samovraždu. Rovnako 1. januára v dome v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podľa kriminalistov žena svojho priateľa.