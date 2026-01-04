TRAGÉDIA na zamrznutom rybníku: Sedemročný chlapec a jeho matka sú mŕtvi!

RADZEWO - V poľskom meste Radzewo sa odohrala tragédia. Zamrznutý rybník sa stal osudným pre 48-ročnú ženu a jej sedemročného syna. Napriek okamžitému zásahu hasičov a lekárov sa ich nepodarilo zachrániť, obaja zomreli v nemocnici v Poznani.
V poľskom meste Radzewo došlo v utorok 30. decembra 2025 k vážnemu incidentu. Krátko po 18:30 prijali hasiči hlásenie o žene a dieťati, ktorí sa mali nachádzať vo vode miestneho jazera na súkromnom pozemku na ulici Kaszubská.
Po príchode na miesto záchranári zistili, že na hladine jazera s prierubom pláva žena. Dobrovoľní hasiči OSP, ktorí dorazili ako prví, ju okamžite vytiahli z vody. Išlo o 48‑ročnú ženu. O niekoľko minút neskôr profesionálny hasič – potápač zo špecializovanej vodno‑potápačskej jednotky z Poznane – našiel na dne jazera aj sedemročného chlapca. Oboch postihnutých si prevzal Záchranný zdravotný tím. Zdravotníci na mieste začali s resuscitáciou a následne ženu aj dieťa previezli do nemocníc v Poznani.
V stredu (31. 12.) však prišli tie najhoršie správy. "Napriek úsiliu lekárov sa ani sedemročné dieťa, ani jeho matku nepodarilo zachrániť," povedal pre Polsat News zástupca náčelníka Łukasz Paterski, hovorca Mestského policajného riaditeľstva v Poznani.
Dodal, že vyšetrovatelia teraz vyšetrujú okolnosti tragédie. "Príčiny sú v súčasnosti neznáme. Existuje veľa náznakov, že išlo o nehodu, ale či žena vstúpila na ľad s dieťaťom, alebo sa ho ponáhľala zachrániť – na tieto otázky sa polícia bude snažiť odpovedať," povedal.