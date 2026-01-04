Zima v Rusku bez príkras: Chaos na cestách, výpadky kúrenia a nešťastní obyvatelia

V Jakutsku na východe Sibíri, ktorého metropola Jakutsk sa teší povesti najstudenšieho veľkomesta na svete, trvá zima deväť mesiacov v roku. Napriek tomu sa miestne služby špecializované na vysporiadanie sa s nástrahami zimy nechajú zakaždým zaskočiť. A Sibírčania reptajú kvôli zľadovateným cestám a oneskoreniu hromadnej dopravy, napísal portál The Moscow Times.
