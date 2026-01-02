Ďalšia tragédia v Pyrenejach: Smrteľná lavína pripravila o život turistu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MADRID - Lavína v španielskej časti pohoria Pyreneje v stredu usmrtila jedného turistu. K nešťastiu došlo v Údolí Bielsa na severovýchode Aragónska, informovala miestna polícia. Píše o tom agentúra AFP.
Lavína v stredu zasiahla dvoch mužov počas túry na snežniciach, pričom jeden z nich zostal uväznený pod snehom. Druhý muž vyviazol bez zranení a privolal pomoc. Občianska garda zverejnila video, na ktorom policajti s lopatami a záchranárskymi psami hľadajú muža zavaleného lavínou.
V pondelok v tej istej oblasti lavína zabila dvoch mužov a jednu ženu počas skialpu. Ďalšia žena utrpela mierne podchladenie. Úrady vyzvali na opatrnosť v horských oblastiach v súvislosti so zimným počasím a pretrvávajúcim lavínovým nebezpečenstvom.