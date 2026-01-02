Trump a aspirín: Prezident používa vyššie dávky, než mu odporučili lekári

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump používa vyššie dávky aspirínu, ako mu odporučili lekári. Napísal to vo štvrtok denník The Wall Street Journal, ktorému to povedal samotný prezident. Vyššie dávky aspirínu prezident zdôvodnil tým, že je poverčivý a že liek slúži na riedenie krvi. Trump, ktorému je 79 rokov, o svojom zdravotnom stave tvrdí, že je perfektný, čo čiastočne prisudzuje svojim dobrým génom. Vlani sa Trump stal najstarším človekom, ktorý vstúpil do úradu amerického prezidenta.
Trump sa v rozhovore s denníkom vyjadril o svojom októbrovom vyšetrení, ktoré podľa neho potvrdilo jeho dobrý zdravotný stav. Americký prezident však oľutoval toho, že zverejnil informácie o vyšetrení, pretože tým "dodal muníciu" svojim protivníkom. Tí podľa neho mohli tvrdiť, že prezident možno nie je v dobrom zdravotnom stave. "Nič nie je zlé," povedal o výsledku analýz Trump.
Lekárske zistenia
Lekári však podľa denníka Trumpovi diagnostikovali chronickú žilovú nedostatočnosť, čo je bežný stav medzi seniormi. Prezidentovi odporučili nosiť kompresné podkolienky, čo Trump robil len krátko. "Nepáčilo sa mi nosiť ich," povedal denníku. Podľa listu má Trump aj problém zaspať v noci, čo prezident vo svojom vyjadrení úplne neodmietol. "Nikdy som nebol veľký spáč," povedal. Podľa listu sú navyše poznatky, že Trump nepočuje príliš dobre, čo ale prezident odmieta.
V minulosti médiá tiež upozornili na podliatiny, ktoré sa objavili napríklad na Trumpove ruky. Prezident to okrem iného prisudzuje aj tomu, že berie vyššie dávky aspirínu, ako koľko mu odporučili lekári. "Hovoria, že aspirín je dobrý na riedenie krvi, a ja nechcem, aby mojim srdcom prúdila hustá krv," povedal Trump. Dodal, že rovnakú dávku aspirínu používa už 25 rokov a nechce ju meniť. "Som trochu poverčivý," povedal.
Trump tvrdí, že má výbornú kondíciu a dedičné predpoklady
Trump o svojom zdraví tvrdí, že je perfektný, a že má veľa energie. To prezident pripisuje dedičným faktorom. "Mám veľmi dobré gény," uviedol Trump, ktorý naopak neznáša športovanie s výnimkou golfu. "Chodiť či behať na páse, ako robia niektorí ľudia hodiny a hodiny, nie je nič pre mňa," povedal americký prezident.
Trump v rozhovore povedal, že svojim spolupracovníkom nariadil, aby znížili počet stretnutí, ktoré počas dňa absolvuje. Za krokom podľa neho nestojí únava, ale snaha venovať viac pozornosti dôležitým záležitostiam.
Trump sa v januári stal najstarším človekom, ktorý bol inaugurovaný prezidentom Spojených štátov, a je druhou najstaršou osobou v úrade prezidenta vôbec. Najstarším úradujúcim prezidentom bol Trumpov predchodca Joe Biden, ktorý Biely dom opustil v 82 rokoch. Trumpov lekár v októbri oznámil, že prezident sa teší výnimočne dobrému zdraviu.