Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Izrael v akcii: Prvý útok roka zasiahol juh a východ Libanonu

Palestínčania kráčajú po choníku v stanovom tábore pre vysídlených ľudí v meste Gaza v Pásme Gazy.
Palestínčania kráčajú po choníku v stanovom tábore pre vysídlených ľudí v meste Gaza v Pásme Gazy. (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)
TASR

JERUZALEM - Izraelská armáda v pondelok zaútočila na oblasti v južnom a východnom Libanone, informovali libanonské štátne médiá. Krátko predtým varovala, že zasiahne ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh a palestínskeho Hamasu v štyroch dedinách. Išlo o prvé takéto varovanie zo strany Izraela v tomto roku. Informuje o tom agentúra AFP.

Výzva k evakuácii

Izraelská armáda v pondelok nariadila obyvateľom týchto štyroch dedín, aby okamžite opustili svoje domovy a varovala, že čoskoro zaútočí na ciele spomínaných hnutí. Následne informovala, že „začala útočiť na teroristické ciele Hizballáhu a Hamasu v Libanone“.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA krátko na to informovala o útokoch na uvedené dediny. V jednej z nich bol zasiahnutý dom, ktorý patril vodcovi Hamasu v Libanone zabitému v roku 2024.

Útoky si vyžiadali už viac než 340 obetí

Napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť viac ako rok trvajúce boje medzi Izraelom a Hizballáhom, izraelská armáda pravidelne útočí na Libanon, pričom zvyčajne uvádza, že bombarduje ciele a operatívcov spomínaného hnutia a niekedy aj ciele Hamasu. Od začiatku prímeria si tieto útoky vyžiadali viac než 340 obetí na životoch, píše AFP. Izrael má naďalej rozmiestnených svojich vojakov v piatich oblastiach Libanonu, ktoré považuje za strategické.

Odzbrojenie Hizballáhu

Pod tlakom Spojených štátov sa Libanon zaviazal odzbrojiť Hizballáh. Odzbrojovanie v oblasti južne od rieky Lítání, ležiacej približne 30 kilometrov od hranice s Izraelom, plánovala libanonská armáda dokončiť do konca minulého roka.

Libanonská vláda bude vo štvrtok diskutovať o pokroku v odzbrojovaní Hizballáhu. Výbor na monitorovanie prímeria, pozostávajúci z predstaviteľov Libanonu, Izraela, Spojených štátov, Francúzska a mierových síl OSN, sa má tiež stretnúť tento týždeň.

V nedeľu izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na platforme X uznal, že libanonská vláda a armáda vynaložili úsilie na odzbrojenie Hizballáhu, no dodal, že „je zďaleka nedostačujúce“. Tvrdil, že Hizballáh sa snaží s podporou Iránu znovu vyzbrojiť a obnoviť svoju silu.

Viac o téme: EvakuáciaútokyIzraelLibanonHizballáhHamas
