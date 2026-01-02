Nešťastie v Alpách! Lavína zabila osobu, dvaja ďalší ľudia sú zranení

(Zdroj: Getty Images)
RÍM - Lavína na severe Talianska v piatok usmrtila najmenej jednu osobu a dve ďalšie vážne zranila. Oznámila to tamojšia horská záchranná služba, píše správa agentúr ANSA a DPA.
Podľa počiatočných zistení lavína v nadmorskej výške približne 2300 metrov v blízkosti obce Acceglio v regióne Piemont zavalila štyroch ľudí. Jednu osobu vyhlásili za mŕtvu, dve ďalšie sú vo vážnom stave. Na mieste pracuje viac ako stovka záchranárov, ale ich prácu sťažujú nepriaznivé poveternostné podmienky.