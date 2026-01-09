Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

V rámci legislatívnych návrhov vláda prerokuje i možné nahradenie zákona o azyle

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Úrad vlády SR)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Zákon o azyle by mohol nahradiť nový zákon o medzinárodnej ochrane. Pracoval by s novou terminológiou a zaviedol by inštitút azylu na hraniciach či možnosť obmedziť slobodu pohybu žiadateľa o takýto azyl. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, o ktorom bude v piatok rokovať vláda.

Ministerstvo vnútra SR, ktoré návrh pripravilo, chce takto reflektovať požiadavky vyplývajúce z reformy azylovej a migračnej politiky, ktorú minulý rok prijala Európska únia (EÚ). Kabinet sa na svojej 122. a prvej novoročnej schôdzi bude venovať aj ďalšiemu návrhu rezortu vnútra - novej stratégii odolnosti kritických subjektov. Stratégia má od pasívneho modelu ochrany a obrany prvkov kritickej infraštruktúry prejsť k dynamickému a proaktívnemu systému, založenému na hodnotení rizík, prevencii a reziliencii.

archívne video

TK po skončení Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Návrh novely zákona o kolektívnom investovaní

Ministri sa majú zaoberať aj návrhom novely zákona o kolektívnom investovaní. Úprava sa týka transpozície európskej smernice, ktorej cieľom je zjednotiť pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov v rámci EÚ. V programe je aj návrh akčného plánu Úradu priemyselného vlastníctva SR k Národnej stratégii duševného vlastníctva na roky 2026 - 2030. Jedným zo šiestich opatrení, ktoré prináša, je rozšírenie bezplatného poradenstva pre malé a stredné podniky prostredníctvom neformálnych cielených návštev firiem.

Vláda bude takisto schvaľovať úpravu výšky úhrad pre ambulancie pohotovostných služieb z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, taktiež návrh kandidatúry na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za SR. Prebrať má aj správu o napĺňaní priorít, cieľov a opatrení vyplývajúcich z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.

Viac o téme: VládaRokovanie Politika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rezort vnútra investuje do
Rezort vnútra investuje do bezpečnosti: Nakúpil nové hasičské prilby za takmer 285-tisíc eur
Domáce
Na ministerstve vnútra vznikol
Na ministerstve vnútra vznikol Inštitút samosprávy: Má ísť o odborný útvar
Domáce
Robert Fico a Matúš
Šutaj Eštok ubezpečuje: Kybernetická infraštruktúra MV je chránená na svetovej úrovni
Domáce
Žiadny výpadok: Služby eIdentita
Žiadny výpadok: Služby eIdentita a eDoklady fungujú v štandardnom režime
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Levíc Michal Madzin po prehre v Lige majstrov s nemeckým Würzburgom
Tréner Levíc Michal Madzin po prehre v Lige majstrov s nemeckým Würzburgom
Zoznam TV
Samuel Solčánsky po prehre Levíc v druhom zápase Ligy majstrov s nemeckým Würzburgom: Toto nás stálo zápas
Samuel Solčánsky po prehre Levíc v druhom zápase Ligy majstrov s nemeckým Würzburgom: Toto nás stálo zápas
Zoznam TV
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Správy

Domáce správy

V rámci legislatívnych návrhov
V rámci legislatívnych návrhov vláda prerokuje i možné nahradenie zákona o azyle
Domáce
FOTO CHAOS na bratislavskom letisku:
CHAOS na bratislavskom letisku: VIDEO Nekonečné rady, vypadávanie systémov a obavy cestujúcich! REAKCIA
Domáce
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Domáce
STVR pristúpi k hromadnému prepúšťaniu: Začína zásadnú zmenu fungovania
STVR pristúpi k hromadnému prepúšťaniu: Začína zásadnú zmenu fungovania
Bratislava

Zahraničné

María Corina Machadová.
Trump sa nevzdá! Údajne by ocenil, keby mu dala Machadová svoju Nobelovu cenu
Zahraničné
undefined
Problém v NASA! Pre zdravotné problémy astronauta predčasne sťahujú posádku Crew-11 z ISS
Zahraničné
Sýrske ministerstvo obrany oznámilo
Sýrske ministerstvo obrany oznámilo zastavenie bojov v Aleppe: TOTO je cieľ
Zahraničné
Európu zasiahla búrka Goretti:
Európu zasiahla búrka Goretti: Silný vietor a sneženie hlásia v Británii, prejde SEM
Zahraničné

Prominenti

Papp sa roky dištancuje
Papp sa roky dištancuje od šoubiznisu: Silné slová na adresu celebrít a... Stratil TÚTO výhodu!
Domáci prominenti
Cifrová podporila Plačkovú: Tvrdo
Cifrová podporila Plačkovú: Tvrdo na to DOPLATILA... Sledujúci jej to SPOČÍTALI!
Domáci prominenti
Naozaj má tento herec
Naozaj má tento herec 71? Pozrite na toho svalnatého deduška!
Osobnosti
Silvia Kucherenko
Muži budú slintať, ženy závidieť! Silvia Kucherenko odhalila svoje vnady: Bol by HRIECH to neukázať
Domáci prominenti

Zaujímavosti

HOROROVÝ nález v Nemecku:
HOROROVÝ nález v Nemecku: Archeológovia objavili hrob zaťažený masívnym kameňom: Báli sa návratu z mŕtvych?
Zaujímavosti
Bývalá pornohviezda sa dala
Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak
Zaujímavosti
Rakovina hrubého čreva u
Rakovina hrubého čreva u mladších dospelých prudko stúpa: Toto sú príčiny, upozorňujú vedci
vysetrenie.sk
FOTO Nechala si vytetovať meno
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!

Šport

Mourinho neostal nič dlžný svojej povesti: Rázny krok, po prehre to dal hráčom poriadne vyžrať
Mourinho neostal nič dlžný svojej povesti: Rázny krok, po prehre to dal hráčom poriadne vyžrať
Ostatné
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Biatlon
VIDEO+FOTO Moderné trendy s väzbou na históriu: Česi po vyše 60 rokoch menia ikonický dres
VIDEO+FOTO Moderné trendy s väzbou na históriu: Česi po vyše 60 rokoch menia ikonický dres
Cyklistika
S tímom ZSSR nepoznala porážku: Svet športu prišiel o legendárnu šampiónku
S tímom ZSSR nepoznala porážku: Svet športu prišiel o legendárnu šampiónku
Basketbal

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava

Kariéra a motivácia

Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy

Technológie

Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Aplikácie a hry
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Umelá inteligencia
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Bezpečnosť

Bývanie

Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť

Pre kutilov

Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú v roku 2026 najväčší kariérny potenciál: Zistite, ako sa vám bude dariť v pracovnej sfére
Zábava
Tieto znamenia majú v roku 2026 najväčší kariérny potenciál: Zistite, ako sa vám bude dariť v pracovnej sfére
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
CHAOS na bratislavskom letisku:
Domáce
CHAOS na bratislavskom letisku: VIDEO Nekonečné rady, vypadávanie systémov a obavy cestujúcich! REAKCIA
MIMORIADNY ONLINE Rusi zasiahli
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusi zasiahli infraštruktúru v oblasti Ľvova: Kim Čong-un prisľúbil podporu Putinovi
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
Trumpa môže jeho konanie prísť draho: Hrozí, že sa Európa USA otočiť chrbtom! Spojí sa s TOUTO krajinou
Žiadna fotomontáž! Lesníci zverejnili
Zahraničné
Žiadna fotomontáž! Lesníci zverejnili nočný záber medveďov: FOTO vyvolala lavínu reakcií

Ďalšie zo Zoznamu