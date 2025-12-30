Reklama na žabky rozdelila krajinu: Brazílčania volajú po ich bojkote

V Brazílii sa na sociálnych sieťach rozhorel politický spor kvôli reklame na žabky, letné plážové šľapky. Zapojil sa do neho aj jeden zo synov krajne pravicového exprezidenta Jaira Bolsonara Eduardo, ktorý vyzval na bojkot v Brazílii obľúbených žabiek havaianas. Informoval o tom denník El País.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
OHŇOSTROJ vo výťahu: VIDEO Opitý mladík vytiahol svetlicu a ZAPÁLIL ju! Nasledovalo PEKLO
Nevídaná lúpež v sporiteľni: Zlodeji si trúfli na bezpečnostné schránky, zmizlo alarmujúcich 30 milónov eur!