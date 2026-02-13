USA to s útokom na Irán myslia vážne: Do oblasti vyslali najväčšiu lietadlovú loď sveta

TEHERÁN - Spojené štáty výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe. Do Perzského zálivu presúvajú druhú lietadlovú loď, čím zvyšujú tlak na Irán v čase citlivých rokovaní o jadrovej dohode.
Presun z Karibiku na Blízky východ
Americká administratíva rozhodla o zmene nasadenia lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá bola doteraz v Karibiku. Novým cieľom jej plavby je Blízky východ, konkrétne oblasť Perzského zálivu. O presune informoval denník The New York Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rozhodnutím amerických úradov.
Posádka sa o zmene dozvedela vo štvrtok
Podľa štyroch ľudí blízkych celej operácii dostala posádka lode informáciu o novom rozkaze vo štvrtok. Presun znamená, že v regióne budú naraz pôsobiť dve americké lietadlové lode. Už skôr tam dorazila USS Abraham Lincoln.
Dve lietadlové lode v regióne naraz
Zatiaľ čo loď pomenovaná po Lincolnovi by mala zostať v oblasti približne do marca, novopresunutý nosič lietadiel má zotrvať v Perzskom zálive dlhšie. Podľa dostupných informácií by jeho misia mohla trvať až do apríla alebo mája.
Tlak na Irán a jadrové rokovania
Zvýšená vojenská prítomnosť zapadá do širšej stratégie Washingtonu voči Iránu. Spojené štáty sa snažia dotlačiť Teherán k uzavretiu jadrovej dohody. Prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že dohoda by mohla byť uzavretá už v priebehu nasledujúceho mesiaca. Zároveň však varoval, že v opačnom prípade by dôsledky boli „veľmi traumatické“.
Pôvodne malo ísť o európsku plavbu
Aktuálne nasadenie lode USS Gerald R. Ford má pritom dlhší kontext. Keď plavidlo 24. júna minulého roka opustilo prístav Norfolk v americkej Virgínii, jeho pôvodným plánom bola plavba do Európy. Neskôr však došlo k zmene a loď bola presmerovaná do Karibiku.
Súvislosť s tlakom na Venezuelu
Presun do Karibiku súvisel s kampaňou administratívy prezidenta Trumpa zameranou na vyvíjanie tlaku na Venezuelu. Súčasťou tejto operácie boli aj vojnové lode amerického námorníctva, ktoré sa 3. januára podieľali na zásahu, pri ktorom Spojené štáty odviezli do USA venezuelského lídra Nicolása Madura.