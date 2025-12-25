Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Pápež Lev XIV. odslúžil prvú polnočnú omšu svojho pontifikátu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia)
TASR

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v stredu odslúžil prvú vianočnú vigíliu svojho pontifikátu a pred bohoslužbou pozdravil tisíce veriacich na Námestí svätého Petra svojím typicky neformálnym štýlom. Informovala o tom agentúra AFP.

Vo svojej kázni z vigílie Narodenia Pána sa Lev držal výlučne náboženských tém bez priameho odkazu na súčasné udalosti. Hovoril v prvom rade o posolstve Ježišovho narodenia, ktoré „nedáva konečnú odpoveď na všetky problémy, ale je to príbeh lásky, ktorý očarí.“ Pápež vysvetlil, že Boh poslal ľuďom dieťa ako nádej, liek proti bolesti, ako symbol sily vzoprieť sa proti násiliu a útlaku a zároveň ako „svetlo dobra, ktoré prináša spásu všetkým deťom sveta.“

Lev osobitne zdôraznil, že Vianoce sú sviatkom „viery, lásky a nádeje“, a kritizoval ekonomiku, ktorá ľudí vedie k tomu, aby sa k ľudským bytostiam správali ako k tovaru. Na omši v bazilike sa zúčastnili vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi, diplomati a približne 6000 veriacich. Pápež sa ešte pred omšou pozdravil s ľuďmi pred Bazilikou svätého Petra a poďakoval sa im, že prišli napriek daždivému počasiu, aby polnočnú omšu sledovali na vonkajších veľkoplošných obrazovkách. „Chrám svätého Petra je veľmi veľký, ale bohužiaľ nie je dostatočne veľký na to, aby vás všetkých pojal,“ povedal pápež davu približne 5000 ľudí. „Kristus sa narodil pre nás a prináša nám pokoj,“ povedal pápež a udelil požehnanie prítomným a ich rodinám.

Slávnostná vigília sa začala pri hlavnom vchode baziliky

Slávnostná vigília sa začala pri hlavnom vchode baziliky, odkiaľ sa pápež s kňazmi presunuli v procesii k hlavnému oltáru, kde Lev odkryl sošku Ježiška, ktorá bola dovtedy prikrytá. K soške prinieslo kvety desať detí reprezentujúcich rôzne kontinenty: dve deti z Južnej Kórey, dve z Indie, dve z Mozambiku, dve z Paraguaja, jedno z Poľska a jedno z Ukrajiny. Všetky deti mali oblečené tradičné kroje svojich krajín. Na konci omše pápež sprevádzaný deťmi umiestnil sošku Ježiška do betlehemu v bazilike. Polnočná omša je oslavou Ježišovho narodenia a patrí medzi najdôležitejšie dni v kalendári katolíckej cirkvi. Pápež Lev sa ju rozhodol sláviť o 22.00 h, neskôr než jeho predchodca, pápež František, ktorý ju obvykle celebroval okolo 19:30 h.

Vo štvrtok na Slávnosť Narodenia Pána bude Lev sláviť omšu a následne, napoludnie, z balkóna Svätopeterskej baziliky udelí požehnanie Urbi et Orbi, pred ktorým pápeži zvyčajne hovoria o konfliktoch vo svete a vyzývajú na obnovenie mieru. Lev tak urobil už v utorok, keď vyzval na celosvetové prímerie počas Vianoc, pričom vyjadril „veľký smútok“, že „Rusko zjavne odmietlo žiadosť“ o prímerie na Ukrajine. 

„Obnovujem svoju výzvu všetkým ľuďom dobrej vôle, aby aspoň počas Sviatku narodenia Spasiteľa rešpektovali jeden deň pokoja. Aby bolo 24 hodín, jeden deň mieru na celom svete,“ povedal Lev novinárom pri odchode zo svojej rezidencie v Castel Gandolfe do Ríma. Tohtoročnými Vianocami sa zároveň ukončí Jubilejný rok katolíckej cirkvi, ktorý do Ríma priviedol milióny pútnikov.

