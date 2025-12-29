Pápež musel vysťahovať kardinálov: Z cirkevného penziónu bude luxusný hotel

Vatikán prenajme penzión v centre Ríma, ktorý takmer polstoročie poskytoval lacné ubytovanie kardinálom, biskupom či kňazom. Budova z 15. storočia bude na 30 rokov prenajatá súkromnej spoločnosti a premenená na štvorhviezdičkový hotel. Vatikán za ňu bude dostávať ročne približne päť miliónov eur, informoval denník Il Messaggero.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Lukašenkovi sa vysmiali ako malému chlapcovi: Šok pre diktátora! Nečakaný bodyček ho poslal rovno k ľadu
Hororové scény a kričiace deti: Lietadlo vletelo do silných turbulencií! Piloti vyhlásili núdzový stav