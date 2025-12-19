Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

MIMORIADNE EÚ schválila pôžičku pre Ukrajinu! Slovensko, Česko a Maďarsko za ňu nebudú ručiť

Robert Fico, Viktor Orbán a Andrej Babiš
Robert Fico, Viktor Orbán a Andrej Babiš (Zdroj: Topky.sk/Vlado Anjel, TASR,SITA/AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd
ČTK, TASR

BRUSEL - Európska únia sa po náročných rokovaniach dohodla na bezúročnej pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Peniaze majú Kyjevu pomôcť preklenúť roky 2026 a 2027, no dohoda odhalila aj hlboké rozdiely medzi členskými štátmi.

Dohoda po 15 hodinách rokovaní

Lídri členských štátov EÚ sa v Bruseli po viac než pätnástich hodinách rokovaní zhodli na poskytnutí bezúročnej pôžičky Ukrajine v objeme 90 miliárd eur. O výsledku summitu informoval predseda Európskej rady António Costa, ktorý potvrdil, že financovanie má pokryť kľúčové potreby Kyjeva v rokoch 2026 a 2027.

„Schválili sme rozhodnutie, ktorým plníme záväzok zabezpečiť Ukrajine finančnú stabilitu na nasledujúce roky,“ uviedol Costa po skončení rokovania. Podľa neho ide o dočasné riešenie, kým sa EÚ definitívne dohodne na mechanizme využitia zmrazených ruských aktív.

Signál smerom do Moskvy

Rozhodnutie následne potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý ho označil za jasný politický signál smerom k Rusku. Podľa neho EÚ týmto krokom vysiela prezidentovi Vladimirovi Putinovi odkaz, že vojna sa Moskve nevyplatí.

„Ruské aktíva zostanú zmrazené, kým Rusko nezaplatí Ukrajine reparácie,“ vyhlásil Merz. Zároveň zdôraznil, že ak Moskva po skončení vojny odmietne reparácie uhradiť, EÚ je pripravená použiť zmrazené ruské aktíva na splatenie pôžičky.

Zelenskyj: Posilnenie odolnosti Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po summite poďakoval lídrom EÚ za jednotu a podporu. Pôžičku označil za významný pilier finančnej bezpečnosti krajiny.

„Je dôležité, že ruské aktíva zostávajú zmrazené a že Ukrajina získava finančnú záruku na ďalšie roky,“ napísal na sociálnej sieti X. Podľa neho pomoc prispeje nielen k fungovaniu štátu, ale aj k posilneniu obranyschopnosti krajiny.

Odmietnutie ručenia za pôžičku

Súčasťou dohody sa však stal aj výrazný rozpor medzi členskými štátmi. Slovensko, Česká republika a Maďarsko – reprezentované premiérmi Robertom Ficom, Andrejom Babišom a Viktorom Orbánom – odmietli za pôžičku Ukrajine ručiť. Tieto krajiny síce nezablokovali prijatie rozhodnutia, no vyjednali si výnimku zo spoločného dlhového programu.

Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že Praha podporila závery Európskej rady, avšak s jasnou podmienkou. „Odsúhlasili sme ich, ale neručíme za tie úvery,“ uviedol s tým, že jeho cieľom je chrániť domáce verejné financie. Podľa neho má Česká republika inú pozíciu než Slovensko a Maďarsko, ktoré sa k záverom summitu nepripojili.

Orbán: Stratové peniaze a riziko eskalácie

Maďarský premiér Viktor Orbán dohodu ostro kritizoval. Podľa neho ide o pôžičku, ktorú Ukrajina nikdy nebude schopná splatiť, a skutočné finančné dôsledky ponesú štáty, ktoré za ňu ručia.

Orbán zároveň varoval pred využitím zmrazených ruských aktív. Takýto krok by podľa neho znamenal priamu eskaláciu konfliktu. „Ak tretia strana vezme jednej bojujúcej strane obrovské množstvo peňazí a dá ich jej nepriateľovi, je to vojna,“ vyhlásil.

Plán B namiesto rýchlej dohody o reparáciách

Pôžička financovaná zo spoločného dlhu vznikla ako takzvaný plán B. Pôvodným cieľom bolo financovanie pomoci prostredníctvom reparačnej pôžičky krytej zmrazenými ruskými aktívami, no tento model narazil na právne a politické prekážky.

Najväčšie obavy vyjadrila Belgicko, kde je sústredená väčšina blokovaných ruských aktív. Podľa servera Euronews sa Brusel obáva, že by po ich využití mohol čeliť právnym nárokom Moskvy na vrátenie peňazí.

„Dali sme Európskej komisii mandát pokračovať v práci na reparačnej pôžičke,“ uviedol Costa s tým, že Ukrajina začne pôžičku splácať až po tom, čo Rusko zaplatí reparácie.

Zmrazené aktíva ako kľúčový zdroj

V EÚ je v súčasnosti zmrazených približne 210 miliárd eur z rezerv ruskej centrálnej banky. Podľa eurokomisára pre ekonomiku Valdisa Dombrovskisa ide o maximálny rámec, z ktorého možno v budúcnosti Ukrajinu financovať.

Plánovaných 90 miliárd eur by podľa odhadov Medzinárodného menového fondu pokrylo zhruba dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny na civilné aj vojenské výdavky v rokoch 2026 a 2027.

Viac o téme: RuskoRobert FicoAndrej BabišViktor OrbánDlhPôžička Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

MIMORIADNY ONLINE Brusel schválil
MIMORIADNY ONLINE Brusel schválil mega pôžičku: Ukrajina dostane miliardy eur! Rusku hrozí strata zmrazených aktív
Zahraničné
Ruský veľvyslanec v Spojenom
Žiadna dohoda, iba kapitulácia! Rusko prvýkrát priznalo, ako vidí mier na Ukrajine
Zahraničné
Tragická správa z frontu:
Tragická správa z frontu: Na Ukrajine padli štyria Česi, najmenej päť je nezvestných
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss st.: Hráči, ktorí majú v kolónke zápasov nulu asi pôjdu preč
Tréner Slovana Vladimír Weiss st.: Hráči, ktorí majú v kolónke zápasov nulu asi pôjdu preč
Šport
Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé
Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé
Prominenti
Vladimír Weiss st. po zápase s Häckenom: Hráči vyžmýkali všetky sily, hrali sme o česť a pre divákov
Vladimír Weiss st. po zápase s Häckenom: Hráči vyžmýkali všetky sily, hrali sme o česť a pre divákov
Futbal

Domáce správy

FOTO NOVÉ detaily fotky Epsteina
NOVÉ detaily fotky Epsteina s Lajčákom: Sexuálny predátor v teplákoch a vysmiaty na našom veľvyslanectve
Domáce
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
FOTO Dramatické zmeny v predvianočnom
Dramatické zmeny v predvianočnom PRIESKUME: Jeden z outsiderov šliapol na plyn a predbehol KDH!
Domáce
Začína sa lyžiarska sezóna: Bachledova dolina spúšťa prvé zjazdovky už tento víkend
Začína sa lyžiarska sezóna: Bachledova dolina spúšťa prvé zjazdovky už tento víkend
Prešov

Zahraničné

Kirill Dmitrijev a Steve
Dmitrijev o summite EÚ: Prehra vojnových štváčov a víťazstvo zdravého rozumu
Zahraničné
Robert Fico, Viktor Orbán
MIMORIADNE EÚ schválila pôžičku pre Ukrajinu! Slovensko, Česko a Maďarsko za ňu nebudú ručiť
Zahraničné
Rachida Datiová
Ďalší korupčný škandál! Policajný záťah v dome a kancelárii ministerky kultúry
Zahraničné
Súd udelil Francúzke desať
Súd udelil Francúzke desať rokov väzenia za teroristické sprisahanie
Zahraničné

Prominenti

Viac ukázať nemohla! Známa
Viac ukázať nemohla! Známa sexbomba vetrala silikóny
Zahraniční prominenti
Speváčka Sisa Lelkes Sklovská
Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé
Domáci prominenti
Bývalá herecká hviezda je
Bývalá herecká hviezda je stále na úplnom dne: DESÍ vzhľadom... Extrémne schudla!
Zahraniční prominenti
Jozef Banáš na narodeninovom
Banáš sa ostro pustil do Matoviča: Toto o ňom ešte nikto nepovedal!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Historický moment v Kodani.
HISTORICKÝ moment v Kodani: Do prístavu priplávali NEČAKANÍ HOSTIA! Obyvatelia utekali k vode
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou:
PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou: Vedci objavili ekosystém 500 metrov pod ľadom! Kamera zachytila niečo nečakané
Zaujímavosti
FOTO Medvedík čistotný sa opil
Opitý bandita zdemoloval obchod s alkoholom: Medvedík čistotný bol NA MOL! Ochranári neverili vlastným očiam
Zaujímavosti
Losos ako najtoxickejšia ryba
Losos ako najtoxickejšia ryba na svete? Takéto sú dôvody
vysetrenie.sk

Dobré správy

Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk

Ekonomika

Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!

Varenie a recepty

17 skvelých receptov na vianočné pečivo, ktoré viete upiecť / pripraviť aj bez použitia masla
17 skvelých receptov na vianočné pečivo, ktoré viete upiecť / pripraviť aj bez použitia masla
Najrýchlejšie vianočné pečivo? Tieto šuhajdy s orechovou náplňou zvládnete na poslednú chvíľu.
Najrýchlejšie vianočné pečivo? Tieto šuhajdy s orechovou náplňou zvládnete na poslednú chvíľu.
Ako upiecť panettone? Talianska vianočná hviezda na vašom stole
Ako upiecť panettone? Talianska vianočná hviezda na vašom stole
Výber receptov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Rady a tipy

Šport

Fanúšikovia Slovana vypískali vlastného hráča: Je mi ľúto, čo sa dnes stalo, reaguje Weiss
Fanúšikovia Slovana vypískali vlastného hráča: Je mi ľúto, čo sa dnes stalo, reaguje Weiss
Konferenčná liga
Mimoriadne smutná správa: Vo veku 72 rokov zomrela futbalová trénerska legenda
Mimoriadne smutná správa: Vo veku 72 rokov zomrela futbalová trénerska legenda
Reprezentácia
Nenormálny futbalový príbeh: Olomouc prehral, ale postúpil do play-off šialeným spôsobom!
Nenormálny futbalový príbeh: Olomouc prehral, ale postúpil do play-off šialeným spôsobom!
Konferenčná liga
VIDEO Majstrovstvo, ten gól budú ukazovať tisíckrát: Ohromený Weiss reaguje na zásah Blackmana
VIDEO Majstrovstvo, ten gól budú ukazovať tisíckrát: Ohromený Weiss reaguje na zásah Blackmana
Konferenčná liga

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vzťahy na pracovisku
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Zaujímavé pracovné ponuky
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita

Technológie

Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Bezpečnosť
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
Armádne technológie
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Bezpečnosť
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Android

Bývanie

Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce

Pre kutilov

Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa na príchod nového člena rodiny pripravuje Janko Ďurica so snúbenicou: V rozhovore prezradili detaily o druhom bábätku
Slovenské celebrity
Takto sa na príchod nového člena rodiny pripravuje Janko Ďurica so snúbenicou: V rozhovore prezradili detaily o druhom bábätku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
NOVÉ detaily fotky Epsteina
Domáce
NOVÉ detaily fotky Epsteina s Lajčákom: Sexuálny predátor v teplákoch a vysmiaty na našom veľvyslanectve
Dramatické zmeny v predvianočnom
Domáce
Dramatické zmeny v predvianočnom PRIESKUME: Jeden z outsiderov šliapol na plyn a predbehol KDH!
Robert Fico, Viktor Orbán
Zahraničné
MIMORIADNE EÚ schválila pôžičku pre Ukrajinu! Slovensko, Česko a Maďarsko za ňu nebudú ručiť
Rachida Datiová
Zahraničné
Ďalší korupčný škandál! Policajný záťah v dome a kancelárii ministerky kultúry

Ďalšie zo Zoznamu