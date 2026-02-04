SEXI Schindlerová dráždi telom: Takto si ho vymakala vo fitku! FOTO

BRATISLAVA - Opäť rozpálila sociálne siete! Záber z fitka odhalil jej vypracovanú postavu a ploché bruško, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani profesionálna športovkyňa. Slovenská speváčka ukazuje, že sexi telo nie je výsledkom skratiek, ale pravidelného pohybu!
Speváčka Martina Schindlerová opäť dokázala, že keď si niečo zaumieni, ide si za tým naplno. Na sociálnej sieti nedávno poriadne rozvírila vody, keď sa fanúšikom pochválila záberom priamo z fitka. A veru, bolo sa na čo pozerať – vypracovaná postava, pevné krivky a ploché bruško. Sexi speváčka však jasne ukazuje, že za jej formou nestojí žiadna náhoda ani skratky.
Tvrdý tréning, disciplína a pravidelný pohyb sú základom, na ktorom si svoje telo poctivo buduje. Ako sama naznačila, jej osobná „everyday challenge“ trvá približne 15 až 30 minút denne. Aj takýto relatívne krátky čas však podľa nej úplne stačí na to, aby sa telo postupne dostalo do top formy. Martina tak motivuje nielen fanúšikov, ale aj všetkých, ktorí hľadajú impulz, ako začať so sebou niečo robiť.
