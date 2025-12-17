Ktorú zimnú potravinu sa oplatí jesť na kilá? Možno ju máte doma aj vy

Jej vôňa rozdeľuje domácnosti na dva tábory. Na jednej strane stoja tí, ktorých otvorenie kapusty okamžite vyženie do inej miestnosti. A potom prichádzajú skutoční kapustoví milovníci. Čím viac kapusty zjedia, tým sú spokojnejší. Niečo na tom bude, veď kapusta bola odjakživa považovaná za elixír zdravia.
Kapusta je totiž mimoriadne bohatá na vitamín C, obsahuje tiež vitamíny B, E či K, množstvo vlákniny či antioxidantov. A čo jej účinky urobia s naším zdravím? Podporujú imunitu, chránia organizmus pred zápalmi a infekciami, zlepšujú kvalitu pleti a vlasov. Ak ste na ňu práve dostali chuť, kapustu od slovenských pestovateľov kúpite v najbližšom Kauflande.
Najviac nám chutí na jeseň a v zime
Po paradajkách a cibuli kapuste na zozname najobľúbenejšej slovenskej zeleniny patrí úctyhodné tretie miesto. Niet divu, svoje uplatnenie si nájde v kombinácii s haluškami a fliačkami, v segedínskom guláši, ale takisto v šaláte či v známej „tukožrútskej“ polievke. V kvasenej verzii zase perfektne ladí so zemiakmi i s mäsom.
Kyslá kapusta má v porovnaní so surovou kapustou jeden dôležitý bonus navyše – obsahuje probiotické baktérie, ktoré prospievajú nášmu tráveniu. Môžete si ju pripraviť aj sami doma. Odstráňte vonkajšie listy, rozkrojte kapustu na polovice a nastrúhajte ich na jemné pásiky. Dobre osoľte, nielen kvôli chuti, ale aj konzervácii, pridajte čierne korenie, rascu, bobkový list, cibuľu alebo zopár tvrdších zimných jabĺk na zjemnenie, a nechajte ju kvasiť bez prístupu vzduchu. Takto pripravená kapusta si zachováva vysoký obsah vitamínov a minerálnych látok.
Vedeli ste, že..?
- Kapustu sa naučili ukladať do slaného nálevu Číňania pred viac ako 4 000 rokmi. Táto vitamínová bomba sa rýchlo stala základom jedálnička staviteľov Veľkého Čínskeho múru.
- Po nájazdoch Mongolov sa dostala na starý kontinent, kde si ju veľmi obľúbili moreplavci. Sudy kyslej kapusty boli kedysi dôležitou súčasťou dlhých zaoceánskych plavieb, námorníci tak bojovali s nedostatkom vitamínu C.
- Hovorí sa tiež, že na kapustové listy nedala dopustiť ani samotná Kleopatra a pripravovala si z nich vlasové zábaly.
- Kórejský variant kyslej kapusty, známy ako kimchi, vznikol už v 7. storočí. Kyslá kapusta je obľúbená aj v USA, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku a v Česku.
- Kapustu zo slovenských polí nájdete už teraz v regáloch Kauflandu.
- reklamná správa -