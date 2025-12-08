Poľsko nebude musieť prijímať migrantov podľa paktu o migrácii, uviedol Kierwiňski

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie sa v pondelok dohodli, že Poľsko bude oslobodené od účasti na mechanizme solidarity v rámci paktu o migrácii a azyle. Znamená to, že krajina nebude musieť prijímať migrantov ani platiť finančnú kompenzáciu, informoval poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski po zasadnutí ministrov vnútra EÚ v Bruseli. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP.
Kierwiňski uviedol, že Poľsko dosiahlo všetky svoje ciele a nebude zapojené do relokácie ani do financovania mechanizmu. „Poľsko je oslobodené od akéhokoľvek mechanizmu premiestňovania, ako aj od akýchkoľvek súvisiacich nákladov. V tomto ohľade sa zdá, že sme dosiahli všetko, čo sme chceli,“ povedal. Dodal, že diskusia bola náročná, keďže niektoré juhoeurópske štáty s dohodou nesúhlasili.
Poľsko nehlasovalo proti návrhu
Minister vysvetlil, že Poľsko nehlasovalo proti návrhu, pretože získalo výnimku platnú aj v ďalších rokoch. Zaručuje ju nový algoritmus na určovanie krajín pod migračným tlakom, ktorý zohľadňuje počet prijatých Ukrajincov a výdavky na ochranu vonkajšej hranice EÚ. V rámci mechanizmu solidarity si môžu štáty EÚ zvoliť formu svojho príspevku - relokáciu, finančnú náhradu 20.000 eur za každú neprijatú osobu alebo inú podporu. Európska komisia uznala, že niektoré krajiny, vrátane Poľska, sa môžu z týchto povinností dočasne vyňať. V roku 2025 by podľa návrhu malo byť presídlených 21.000 osôb.