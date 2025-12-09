MOSKVA - Moskovský poslanec Alexej Žuravľov reagoval na slová českého prezidenta Petra Pavla tvrdením, že Rusko by v prípade zostrelenia jeho bojového lietadla odpovedalo útokom na „centrá rozhodovania“ v Prahe.
Reakcia na rozhovor pre The Sunday Times
V rozhovore pre britský denník The Sunday Times český prezident Petr Pavel naznačil, že ak budú pokračovať ruské provokácie v podobe narúšania vzdušného priestoru, NATO môže pristúpiť k tvrdším opatreniam. Medzi nimi spomenul aj možnosť zostrelenia ruského lietadla, ak by opakovane vstúpilo do vzdušného priestoru Aliancie.
Jeho slová si však ruská strana vysvetlila po svojom. Poslanec Štátnej dumy a podpredseda jej výboru pre obranu Alexej Žuravľov pre ruský server Gazeta vyhlásil, že ak by práve český prezident dal rozkaz zostreliť ruskú stíhačku, Rusko by odpovedalo útokom na Prahu. Podľa jeho slov ruské lietadlá „lietajú iba tam, kde im to medzinárodné normy umožňujú“ a akékoľvek zostrelenie by znamenalo zásah do suverenity Ruska.
Žuravľov útočí na európskych lídrov
Žuravľov vo svojom vyhlásení pridal aj kritiku európskych politikov, ktorých označil za „tárajov“, čo podľa neho nevedia niesť zodpovednosť za vlastné výroky. Tvrdí, že Moskva dodržiava pravidlá vzdušného priestoru a že ruské stroje neprekračujú hranice bezdôvodne.
Tento obraz však nesedí s realitou posledných mesiacov. V septembri dve ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor na niekoľko minút, čo viedlo Tallinn k aktivácii článku 4 Severoatlantickej zmluvy – mechanizmu, ktorý štáty NATO využívajú pri bezpečnostnej hrozbe a potrebe konzultácií. V tom istom období do Poľska preniklo približne dvadsať ruských dronov, na čo Varšava reagovala posilnením protivzdušnej obrany.
Pavel hovoril o akcii NATO, nie o českom rozhodnutí
Žuravľov vo svojej interpretácii naznačuje, že český prezident hovoril o akcii Českej republiky. To však nie je pravda. Pavel v rozhovore pre The Sunday Times jasno uviedol, že prípadná reakcia by bola rozhodnutím celého NATO, nie rozhodnutím Prahy ako jednotlivého štátu.
Podľa Pavla by Aliancia nemala tolerovať opakované narúšanie svojich hraníc: „Ak sa budú incidenty opakovať, príde chvíľa, keď budeme musieť zvoliť tvrdšie opatrenia, vrátane zostrelenia ruského lietadla alebo dronov.“ Zároveň dodal, že Rusko by si opakované narušovanie svojho vzdušného priestoru taktiež nenechalo páčiť, a preto by mali spojenci postupovať rovnako pevne.
Prezident svoj postoj zopakoval už skôr
Pavel podobné varovanie vyslovil aj v prvej polovici novembra, keď povedal, že NATO nebude môcť donekonečna prehliadať narúšanie vzdušného priestoru zo strany Moskvy. Zdôraznil, že nevolá po okamžitom zostrelení každého lietadla, ale ak bude Rusko pokračovať v provokáciách, bude podľa neho potrebné raz demonštrovať, že pravidlá platia pre všetkých.