Nápad Bruselu dostal po prstoch: Veggie burger či tofu párky možno nakoniec neskončia! Je to vraj nezákonné

BRUSEL – Rastlinné alternatívy mäsa nakoniec možno nebudú musieť zmeniť názvy. Organizácia Foodwatch totiž považuje plánovaný zákaz výrazov ako „veggie burger“ či „tofu párky“ v EÚ za nezákonný.
Zákaz schválili poslanci Európskeho parlamentu iba v októbri. Na to, aby vstúpil do platnosti, ho ale ešte musia schváliť aj členské štáty EÚ.
Krátko pred dôležitými rokovaniami však organizácia na ochranu spotrebiteľa Foodwatch zverejnila odborný názor, podľa ktorého by boli plánované zákazy v rozpore so zásadami rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD).
Súdny dvor EÚ rozhodol, že členské štáty nemôžu zakázať názvy výrobkov bez toho, aby najprv špecifikovali, ktoré názvy sa majú namiesto nich používať. Okrem rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z októbra 2024 sa správa odvoláva aj na nariadenie EÚ o informáciách o potravinách. „Zákaz EÚ týkajúci sa ‚tofu klobás‘ alebo ‚seitanového rezňa‘ je nielen nezmyselný, ale aj nezákonný,“ povedal výkonný riaditeľ organizácie Foodwatch Chris Methmann. Uvádza to portál blue News.
Názory sa rozchádzajú
Prísnejšiu definícii mäsa schválil europarlament v októbri. „Tento balíček je výsledkom dlhých mesiacov rokovaní. Posilní pozíciu poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci. Reagujeme tak na protesty farmárov z roku 2024,“ uviedla vtedy europoslankyňa Céline Imart z Európskej ľudovej strany, ktorá stojí za návrhom. Upozornila tiež, že podobné pravidlá už platia pre mliečne výrobky a názvy ako „mlieko“ či „jogurt“ nie je možné používať pri rastlinných alternatívach.
Podporu návrhu vyjadrili najmä francúzske a talianske poľnohospodárske organizácie. Rovnako tak sa zaň postavil aj zväz Interbev, ktorý upozornil na riziko zavádzania spotrebiteľov produktmi, ktoré „sa tvária ako mäso, no nie sú ním“.
Nie všetci však prijali myšlienku s nadšením. Obchodné reťazce Aldi či Lidl upozornili, že zmena názvov by mohla spotrebiteľov iba zmiasť. Líder Európskej ľudovej strany Manfred Weber sa zasa nechal počuť, že ide o druhoradú tému a že „spotrebitelia nie sú hlúpi“ a „dobre vedia, čo si v obchode kupujú“.