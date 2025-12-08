Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Zákulisie Google Street View: Vodič prezradil TRAPASY, ktorým sa nevyhne! Selfie maniaci mu komplikujú život

USA - Vodič auta Google Street View opísal, aké trápne situácie zažíva pri práci, keď sa zvedaví ľudia snažia dostať pred kameru alebo dokonca žiadajú o spoločné selfie. Prezradil aj to, ako je práca platená a prečo sa s ňou vlastne nedá ani počítať.

Digitálne túlanie sa po vzdialených kútoch sveta cez Google Street View je činnosť, ktorá zaujíma mnohých ľudí. Málokto si však uvedomuje, že všetky tieto obrázky vznikli vďaka jazde v špeciálnom aute. V nedávnom príspevku na Reddite jeden z vodičov týchto automobilov vysvetlil, aké je to mať túto prácu a aké trápne situácie občas prináša.

Jedna z najobľúbenejších funkcií

Google Maps zaznamená mesačne 2 000 000 000 používateľov po celom svete a mnohí si bez neho nevedia predstaviť život. Jednou z jeho najobľúbenejších funkcií je Street View, ktorý vznikol zhruba na začiatku milénia. Táto služba umožňuje ľuďom uvidieť takmer akúkoľvek cestu v 80 krajinách a stala sa nenahraditeľným nástrojom pre zvedavcov na celom svete. No s masovým využívaním prichádza aj istá sláva a autá Google Street View sa stali malými celebritami. Jediný problém, ktorému vodiči čelia, je skutočnosť, že ich ľudia vďaka veľkej otočnej kamere na streche veľmi ľahko spoznajú a to najmä nadšenci selfie.

Množstvo trápnych situácií

Vodič na Reddite uviedol, že trend dostať sa pred kameru môže viesť k trápnym situáciám. A prezradil aj to, ako Google svojich vodičov najíma a koľko zarobia. Pod pseudonymom GoogleDriver419 uviedol, že fotografovania chtiví ľudia mu prácu len komplikujú. „Musím robiť všetko preto, aby som vás nedostal do záberu. Prosím, nestojte uprostred cesty a nečakajte, kým vás odfotím,“ povedal. Doplnil, že najtrápnejšie je, keď mu ľudia prerušia práce len preto, aby si s autom urobili selfie. „Žiadajú ma, aby som ich odfotil, aby stáli vedľa auta so svojim mobilom a podobne. Ak som unavený, jednoducho ich ignorujem,“ priznal.

Vodič má jasný odkaz

A čo robiť, keď sa nechcú prestať dožadovať? Presvedčte ich, že dostali, čo chceli. „Ak stále naliehajú, zvyčajne predstieram, že ich idem odfotiť, urobím gesto ako keby som robil selfie a potom jednoducho odídem,“ napísal vodič. Jeden používateľ spomenul, že videl auto Google pri obchode 7-11, ale kým sa snažil vytiahnuť mobil, auto „ušlo“ a domnieva sa, že to bol „blbý ťah“. Vodič má však pre selfiechtivých fanúšikov jasný odkaz: „Ak sa stretnú naše pohľady, je to súťaž s časom a ja sa snažím čo najrýchlejšie zmiznúť.“ V prípade, že vás táto práca zaujíma, možno vás zaujíma aj to, koľko sa dá zarobiť. Ale pokiaľ by ste ju chceli vyskúšať, museli by ste to robiť hlavne z lásky k jazdeniu.

Ako sa dostať na túto pozíciu?

Vodič totiž prezradil, že ročný plat je okolo 30 000 dolárov (25 762 eur). Pracovný deň ale nie je najhorší a závisí od premávky. „Pracujem tak dlho, ako musím. Ak nazbieram všetky dáta potrebné na daný deň, môžem skončiť,“ uviedol na Reddite. „Keď je hustá premávka alebo nejaký chlap robí hlúposti, práca sa natiahne. Zvyčajne sa snažím vyhnúť dopravnej špičke a robím medzi bežnými pracovnými hodinami ostatných. Keď je menej ľudí na uliciach a menej áut, je to oveľa jednoduchšie.“ No ak vás neodradí nízky plat a ani to, že vás neustále fotia, GoogleDriver419 má pre vás ešte jednu zlú správu. Na túto prácu sa ani nedá prihlásiť. „Neinzerujú to ako prácu vodiča pre Google, len ako dočasnú prácu vodiča. Je to náhodné.“

