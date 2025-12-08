Kristián Baran, Marianna Ďurianová a Vratko Sirági (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Nevedeli nájsť bohatšie slová chvály! Premiéra muzikálu Rómeo a Júlia nadchla troch markizákov – Marianna Ďurianová, Vratko Sirági a Kristián Baran doslova stratili reč.
Oplatí sa vidieť! Po dvanástich rokoch sa vrátil na scénu muzikál Rómeo a Júlia, ktorý svojím spracovaním a speváckymi výkonmi doslova fascinoval publikum. „Nádherný, dojemný, krásny, veľkolepý,“ povedala na margo muzikálu Marianna Ďurianová, ktorá už presne pozná Ďurovčíkov rukopis. „Nenormálne spevácke a tanečné výkony, krásne,“ nezabudla podotknúť.
Rovnako nadšený bol aj Vratko Sirági, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi predstavil v divadle JANART v muzikálovom predstavení Donaha! „Bolo to výborné, o to viac pre mňa, že toto divadlo je aktuálne mojím druhým domovom, Janko Ďurovčík nesklamal, neostal nič dlžný svojej povesti. Dychberúce,“ skonštatoval Vratko, ktorý si zatiaľ na spev trúfa menej ako na tanec. „Ale jeden nikdy nevie,“ dodal.
Markizáci nadšení z Ďurovčíkovho muzikálu: Ďurianová dojatá, Baran očarený a prehovorí Sirágiho na spev? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)
Na premiéru prišiel podporiť tvorcov aj Kristián Baran, ktorý síce nie je veľký muzikálový fanúšik, ale predstavenie Rómeo a Júlia sa mu veľmi páčilo. Herec sa predviedol ako skvelý tanečník v Let's Dance, kde vlastne vzniklo medzi ním a Ďurovčíkom priateľské puto, ale spev mu vraj vytvára do istej miery stres. Prijal by ponuku do muzikálu ako to urobil jeho herecký kolega Tomáš Sitkey? Dozviete sa vo videu vyššie, v druhom pod týmto textom sme sa zhovárali o láske. Hovorí a počúva často slová - ľúbim ťa?
Kristián Baran na tému láska: Ako často hovorí a počúva slová ĽÚBIM ŤA? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)
