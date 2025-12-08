Orbán otvorene: S Tureckom sme vybudovali mosty spolupráce: Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska

ISTANBUL - Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule. Informuje správa portálu businesstimes.
Orbán uviedol, že dosiahol dohodu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o zabezpečení dodávok ruského plynu cez plynovod TurkStream. „Dohodol som sa s prezidentom Erdoganom, že Turecko zaručí prepravu ruského plynu do Maďarska,“ povedal Orbán.
Nová dohoda
Maďarský líder poznamenal pritom, že Maďarsko tento rok už dostalo cez plynovod TurkStream 7,5 miliardy kubických metrov (m3) ruského plynu. Nová dohoda je súčasťou prebiehajúcej energetickej spolupráce medzi oboma krajinami, pričom Turecko slúži ako kľúčová tranzitná trasa pre dodávky ruského plynu do Maďarska.
S Tureckom sme vybudovali mosty vojensko-priemyselnej spolupráce
Európska ekonomika sa zmenila, vojenský priemysel bude mať čoraz väčší význam. Medzi Maďarskom a Tureckom, boli vybudované mosty, ktoré umožňujú vojensko-priemyselnú spoluprácu. Podľa servera 24.hu to vyhlásil v pondelok v Istanbule predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje spravodajca v Budapešti.
Podľa tureckého prezidenta s Orbánom prediskutovali konkrétne projekty v oblasti obranného priemyslu, ale hovorili aj o obchode a investíciách, pričom niekoľko projektov je už rozpracovaných. Dôležité rozhodnutia boli prijaté aj v oblasti dopravy a nákladnej dopravy, dodal Erdogan, podľa ktorého obe krajiny sa usilujú o spravodlivý mier v rusko-ukrajinskej vojne, a preto majú snahu byť mediátorom. Maďarský premiér poznamenal, že toto bolo jeho 32. stretnutie s tureckým prezidentom. Dodal, že v rokovaniach s Tureckom využíva aj historický aspekt vzájomných vzťahov, ktorý pomáha pochopiť spoluprácu medzi oboma národmi a oboma vládami.
„Maďarsko stojí na Západe osamotene, pretože existuje germánsky svet, slovanský svet a latinský svet, pričom my nepatríme ani do jedného, naši predkovia totiž prišli sem z Východu. Preto má pre nás vzťah k turkickému svetu obrovský význam. Bolo to vždy tak, s výnimkou ostatných sto rokov,“ vysvetlil Orbán. Turecko-maďarský vzájomný obchodný obrat dosiahol takmer šesť miliárd dolárov a spoločným cieľom je zvýšiť ho na desať miliárd dolárov, podčiarkol maďarský ministerský predseda a podotkol, že po jeho nedávnych rokovaniach vo Washingtone a v Moskve sa Turecko zaviazalo naďalej zabezpečovať prepravnú trasu pre ruské energetické nosiče do Maďarska.