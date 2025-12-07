MIMORIADNY ONLINE Moskva oslavuje krok USA: Ukrajinou medzitým otriasli mohutné nočné explózie

MOSKVA - Moskva víta novú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov, ktorá nehovorí o Rusku ako o priamej hrozbe. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý označil dokument volajúci po "strategickej stabilite" USA s Ruskom za pozitívny krok. Situáciu sledujeme online.
6:15 Hlásené explózie v Kreminčugu, keď Rusko vypustilo salvu striel a dronov smerom na strednú Ukrajinu. Explózie boli počuť v Kreminčugu okolo 1:30 ráno miestneho času, keď ruské sily spustili rozsiahly útok na toto mesto v strednej časti Ukrajiny.
Kremeľ uvítal, že Trump v strategickom dokumente neoznačil Rusko za hrozbu
Americký prezident Donald Trump v piatok predstavil dvadsaťdeväť stránkovú národnú bezpečnostnú stratégiu, ktorá vojnu na Ukrajine či Rusko spomína skôr okrajovo. "Je kľúčovým záujmom Spojených štátov vyjednať rýchle ukončenie vojnového stavu na Ukrajine s cieľom stabilizovať európske ekonomiky, predísť nezamýšľanej eskalácii alebo rozšíreniu vojny a obnoviť strategickú stabilitu s Ruskom," píše sa v Trumpovom dokumente. Väčšina predchádzajúcich amerických stratégií bezpečnosti pritom po roku 2014 a ruskej anexii Krymu používala výrazne tvrdší slovník voči Rusku a označovala ho za priamu hrozbu, uviedol Reuters.
"Považujeme to za pozitívny krok," uviedol Peskov. "Samozrejme sa na ňu musíme pozrieť bližšie a analyzovať ju," dodal k stratégii. Trump sa v minulosti opakovane vyjadril ústretovo o ruskom prezidentovi Vladimírovi Putinovi, na ktorého rozkaz vo februári 2022 ruské vojská vpadli na Ukrajinu. Novembrový prvý návrh amerického mierového plánu pre Ukrajinu bol tiež vnímaný ako veľmi výhodný pre Rusko, kým ho USA po pripomienkach európskych krajín a Kyjeva upravili.