MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda o Ukrajine je vraj na posledných metroch! ROZHODNÚ dva sporné body

MOSKVA - Moskva víta novú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov, ktorá nehovorí o Rusku ako o priamej hrozbe. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý označil dokument volajúci po "strategickej stabilite" USA s Ruskom za pozitívny krok. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
14:00 Trumpov vyslanec Keith Kellogg vyhlásil, že mierová dohoda pre Ukrajinu je v „záverečnej fáze“, pričom kľúčovými bodmi sporu je kontrola nad Doneckom a Záporožskou jadrovou elektrárňou.
13:46 Miestni obyvatelia hlásia výbuchy v blízkosti leteckej základne Engels a ropného depa v ruskej Saratovskej oblasti počas nočných dronových útokov.
13:00 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 7. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
12:00 Odchádzajúci vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Keith Kellogg vyhlásil, že vyjednávači sú „veľmi blízko“ k uzavretiu dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Ostáva podľa neho vyriešiť iba dve zostávajúce otázky, ktorými sú budúcnosť Donbasu a Záporožskej jadrovej elektrárne. Vyjadril sa tak v sobotu na Reaganovom obrannom fóre. Informuje o tom agentúra Reuters. „Ak sa nám podarí vyriešiť tieto dve otázky, myslím si, že ostatné veci budú fungovať celkom dobre,“ uviedol Kellogg. „Už sme takmer tam. Sme naozaj, naozaj blízko,“ zdôraznil. Rokovania o americkom mierovom pláne prirovnal k závodu, pričom poznamenal, že sa aktuálne nachádzajú v jeho posledných desiatich metrov. Tie sú však podľa neho vždy najnáročnejšie.
11:15 Rusko víta zmeny v americkej národnej bezpečnostnej stratégii a tvrdí, že tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu a sú „do veľkej miery v súlade“ s víziou Moskvy. V rozhovore pre televíziu Rossija 1 to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, citovaný agentúrou AFP. „Úpravy, ktoré vidíme, sú do veľkej miery v súlade s našou víziou,“ povedal Peskov. „Možno budeme môcť dúfať, že budeme schopní konštruktívne pokračovať v našej spoločnej práci na hľadaní mierového riešenia na Ukrajine.“
9:15 Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu viac ako 240 dronmi a piatimi balistickými raketami, ktoré opäť cielili aj na objekty tzv. kritickej infraštruktúry. V dôsledku útokov ruských bezpilotných lietadiel na mesto Novhorod-Siverskyj v Černihivskej oblasti v centre Ukrajiny zahynul 50-ročný muž, informovala britská stanica BBC.
6:15 Hlásené explózie v Kreminčugu, keď Rusko vypustilo salvu striel a dronov smerom na strednú Ukrajinu. Explózie boli počuť v Kreminčugu okolo 1:30 ráno miestneho času, keď ruské sily spustili rozsiahly útok na toto mesto v strednej časti Ukrajiny.
Kremeľ uvítal, že Trump v strategickom dokumente neoznačil Rusko za hrozbu
Americký prezident Donald Trump v piatok predstavil dvadsaťdeväť stránkovú národnú bezpečnostnú stratégiu, ktorá vojnu na Ukrajine či Rusko spomína skôr okrajovo. "Je kľúčovým záujmom Spojených štátov vyjednať rýchle ukončenie vojnového stavu na Ukrajine s cieľom stabilizovať európske ekonomiky, predísť nezamýšľanej eskalácii alebo rozšíreniu vojny a obnoviť strategickú stabilitu s Ruskom," píše sa v Trumpovom dokumente. Väčšina predchádzajúcich amerických stratégií bezpečnosti pritom po roku 2014 a ruskej anexii Krymu používala výrazne tvrdší slovník voči Rusku a označovala ho za priamu hrozbu, uviedol Reuters.
"Považujeme to za pozitívny krok," uviedol Peskov. "Samozrejme sa na ňu musíme pozrieť bližšie a analyzovať ju," dodal k stratégii. Trump sa v minulosti opakovane vyjadril ústretovo o ruskom prezidentovi Vladimírovi Putinovi, na ktorého rozkaz vo februári 2022 ruské vojská vpadli na Ukrajinu. Novembrový prvý návrh amerického mierového plánu pre Ukrajinu bol tiež vnímaný ako veľmi výhodný pre Rusko, kým ho USA po pripomienkach európskych krajín a Kyjeva upravili.